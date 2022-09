New Xpander Cross, Si Tangguh yang Lincah Bermanuver

INFO OTOMOTIF -- PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) belum lama ini melakukan pembaharuan dari salah satu model flagship Mitsubishi Motors yaitu New Xpander Cross. Model baru dengan tagline “Rise to Your Life’s Adventure” itu semakin lengkap dengan peningkatan kualitas di berbagai fitur, keamanan dan kenyamanan, menghadirkan kombinasi sempurna antara keagresifan sebuah SUV dan pengalaman berkendara yang berkelas.

Model baru ini tentunya juga diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik dan peningkatan yang sempurna pada fitur keamanan dan kontrol kendaraan. “Kami siap memanjakan pelanggan dengan produk baru New Xpander Cross yang dilengkapi dengan begitu banyak peningkatan,” kata President Director of PT MMKSI Naoya Nakamura.

New Xpander Cross, kata dia, memiliki kombinasi sempurna antara Agresivitas SUV dan top-grade feeling, diimbangi dengan kemampuan berkendara yang sangat baik serta system control dan keamanan yang semakin baik, yang akan memberi lebih banyak energi dan kekuatan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang lebih tinggi lagi.

Design Program Manager of Xpander di Mitsubishi Motors Shiro Washizawa menjelaskan konsep dari New Xpander Cross. “Xpander adalah MPV unik yang menggabungkan siluet ramping dari advance MPV dengan fender yang kokoh dan tangguh khas SUV,” kata dia.

Meskipun MPV, lanjut Washizawa, namun memiliki ukuran ban yang besar dan ground clearance tinggi. Serta menawarkan cita rasa SUV secara nyata. “Versi SUV yang saat ini ingin saya perkenalkan lebih lanjut dengan memperkuat kesan tangguh SUV dan kepraktisan Xpander.”

Selain memberikan kesan tangguh, ternyata New Xpander Cross juga jago dalam tikungan. Hal itu dikarenakan mobil ini telah dilengkapi Active Yaw Control (AYC). Product Appeal Evaluation Department di Mitsubishi Motor Shinji Suzuki mengatakan, AYC meningkatkan keamanan pada saat menikung. “AYC secara optimal mengontrol rem dari kiri dan ban kanan sehingga lebih aman pada saat menikung.”

Dia mencontohkan ketika New Xpander Cross melakukan test drive dengan dan tanpa AYC. Menggunakan AYC, terlihat betapa jauh lebih mudah untuk melewati tikungan, bahkan dengan mengemudi dengan cara dan pada kecepatan yang sama. “Bahkan ketika menikung di jalan yang licin, pengemudi dapat dengan mudah bermanuver dengan aman.”

New Xpander Cross, kata dia, juga dilengkapi dengan indikator AYC pada meter cluster yang menunjukkan efektivitas AYC. Pergerakan panah akan terlihat saat menikung yang menunjukkan seberapa efektif AYC bekerja

AYC merupakan sistem pengereman yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin. Saat menikung di permukaan jalan yang licin, AYC akan mengerem roda depan di bagian dalam tikungan, meminimalkan understeer dan memungkinkan kendaraan mengikuti garis yang lebih dekat dengan yang diinginkan pengemudi. Bekerja sama dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Active Stability Control (ASC), sistem ini mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Visibilitas juga menjadi perhatian lebih dari tim Product Appeal Evaluation Department di Mitsubishi Motor Masahiro Tamura. Saat berkendara di jalanan banjir, fender depan didesain untuk meminimalisir percikan air ke kaca depan. Sehingga dapat mengemudi tanpa khawatir kehilangan pandangan ke depan

“Kami juga fokus pada penglihatan jarak aman yang lebih baik. Desainnya memungkinkan Anda melihat objek setinggi lebih dari 1 meter dari kursi pengemudi untuk menghindari kecelakaan ketika anak-anak menyeberang jalan atau keluar dari tempat parkir.”

New Xpander Cross juga dilengkapi dengan fitur Multi Around Monitor yang dapat memberikan tampilan di sekitar kendaraan yang membantu pengemudi parkir dengan lebih aman. Segala pengembangan dan penyempurnaan yang dibenamkan pada New Xpander Cross, melengkapi berbagai keunggulan yang telah disematkan pada model sebelumnya. (*)