Kebelet Motor Listrik? Ini 6 Merek dan Harga Sepeda Motor Listrik di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Motor listrik kian diminati dan mulai jadi tunggangan, terutama semenjak harga BBM naik awal bulan ini. Menurut Human Capital, Legal, dan Sekretaris Perusahaan PT Wika Industri Manufaktur (WIMA) Bagas Sidharta, kenaikan harga BBM menjadi momentum yang tepat bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

WIMA, distributor motor listrik Gesits, mengaku optimistis penjualan motor listrik akan meningkat setelah kenaikan harga BBM.

"Biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih murah," kata Bagas saat dihubungi Tempo, Senin, 5 September 2022.

Siapa Lagi Selain Gesits?

Berikut ini daftar berbagai merek dan harga sepeda motor listrik yang dilansir dari berbagai sumber. Harga sudah termasuk pajak (on the road), artinya siap mengaspal. Punya motor listrik bukan lagi sekedar impian.

1. Selis.

Dilansir dari laman resminya, harga motor listrik ini adalah Rp 28 juta untuk baterai ganda dan Rp 22 juta untuk baterai tunggal.

2. Gesits

Dilansir dari laman resmi Gesits, motor listrik Gesits memiliki tenaga listrik dengan daya motor 5KW dengan jenis baterai Lithium-ion 72 Volt/20 Ah. Dalam sektor pengisian daya, motor listrik Gesits membutuhkan waktu 3-4 jam.

Jokowi saat melihat motor listrik Gesits. (Foto: Artemis Indonesia)

Motor listrik ini bisa digunakan untuk berkendara sejauh sekitar 50 kilomter untuk baterai tunggal dan 100 kilometer untuk baterai ganda. Harga motor listrik Gesits dibanderol di angka Rp 28 jutaan.

3. Alva One

Alva One yang baru diluncurkan dalam GIIAS 2022 adalah merek motor listrik lokal di bawah naungan PT Ilectra Motor Group (IMG). Alva One memiliki tiga mode berkendara yakni Eco, Cruise, dan e-Sport, yang masing-masing memiliki batas kecepatan 43 km per jam, 70 km per jam, dan 90 km per jam.

Jika menggunakan mode Eco, jarak yang bisa ditempuh motor ini mencapai 70 kilometer. Motor penggerak yang digunakan motor listrik Alva One terletak di roda belakang yang memungkinkan pemberian daya langsung dari dinamo ke roda belakang tanpa transmisi.

Tenaga yang dihasilkan tenaga motor penggerak sebesar 5,7 PS dan torsi 46 Nm. Motor penggerak tersebut ditenagai baterai Lithium 60V 45A (2,7 kWh). Baterai motor listrik ini dapat diisi menggunakan charger berdaya 70.5V 15A dengan lama pengisian sekitar 4 jam.

Alva One tersedia dalam lima pilihan warna, yakni putih, hitam, biru, biru turquoise, dan merah. Harganya? Motor listrik ini dibanderol dengan harga Rp 34,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

4. Volta 401

Motor listrik Volta 401 dijual dengan harga mulai dari Rp 15.750.000. Motor ini mengusung baterai ah SGB Lifepo4 60V/23Ah yang mampu menempuh jarak maksimal 60 km. Kecepatan tertinggi motor ini mencapai 60 km per jam.

5. United T-1800

Motor listrik United T-1800 mengusung motor penggerak Bosch 60V 1.800 W yang menghasilkan torsi 27 Nm dan kecepatan maksimalnya 70 km per jam. Baterai yang digunakan Lithium 60V/28Ah yang mampu menempuh jarak 65 km menggunakan mode normal.

Motor listrik ini memiliki fitur reverse atau bisa berjalan mundur dengan kecepatan 3 km per jam. Motor listrik United T-1800 dijual dengan harga Rp 28,5 juta OTR DKI Jakarta.

6. Volta

PT Volta Indonesia Semesta juga meluncurkan motor listrik Volta 401 dengan menerapkan Battery Replacement System alias Sistem Ganti Baterai (SGB).

TAUFIK RUMADAUL

Baca juga : Tempat Wisata di Bali Bakal Prioritaskan Kendaraan Listrik

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.