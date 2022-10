Avanza Listrik Bikinan Atta Halilintar Bisa Tempuh Jarak 175 Km, Berapa Top Speednya?

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran modifikasi mobil OLX Autos IMX 2022 menampilkan Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge yang antara lain diikuti Toyota Avanza listrik konversi milik YouTuber Atta Halilintar.

Avanza listrik tersebut dibangun dari basis Toyota Avanza 2010 Tipe G bertransmisi manual. Motor penggerak listrik dan baterai pada mobil ini ditempatkan di ruang mesin.

"Ini bikinnya sekitar dua bulan. Ini desainnya dibantu sama desainernya mobil Justin Bieber, West Cost Custom,” kata Atta Halilintar di arena OLX Autos IMX 2022, JCC, Senayan, Jakarta, pada Sabtu lalu, 1 Oktober 2022.

Proyek modifikasi Avanza The One Only tersebut ditangani Novian Hendra dan Tomi Airbrush. Body work dikerjakan Tomi Airbrush, lightning oleh Yoong Motor, Decal Sticker oleh Max Decal, sistem audio oleh Venom Indonesia, air suspension oleh Airbft Indonesia, serta interior oleh Masterpiece Car Leather Seat.

Menurut Tomi Gunawan, pemilik bengkel Tomi Airbrush, Avanza listrik Atta Halilintas dibekali motor listrik berdaya 20 kW yang ditenagai baterai 80 Volt. Sekali pengisian daya, Avanza listrik itu bisa menempuh jarak maksimal 175 kilometer.

"Kecepatan maksimalnya 80 sampai 100 km, belum bisa sekencang mobil pabrikan. Tapi minimal sudah bisa berjalan normal, semua oke enggak ada masalah. Kami pakai belum sampai lebih dari 80 km per jam, kalau mesinnya mungkin bisa sampai ke 100 km per jam," kata Tomi.

Baterai yang digunakan pada Avanza listrik dirakit sendiri dengan waktu pengisian daya 6 jam dengan charger standar. Jarak tempuh mobil bisa ditingkatkan bila menggunakan lebih dari satu paket baterai.

Toyota Avanza milik Atta Halilintar bersaing dengan sejumlah mobil modifikasi milik artis papan atas Tanah Air, seperti Andre Taulany dan Raffi Ahmad yang memodifikasi mobil sedan BMW E30, Gading Marten dengan Audi R8, dan Uya Kuya dengan mobil sport Mazda MX-5 Miata 2000.

Kelima mobil modifikasi tadi akan bertarung di Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge dalam IMX 2022 yang memperebutkan Piala Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan total hadiah Rp 1 miliar.

