Tim Gading Marten Jadi Juara di Perang Bintang OLX Autos IMX 2022

TEMPO.CO, Jakarta - OLX Autos IMX 2022 menghadirkan 'Perang Bintang' yang diikuti oleh beberapa figur ternama di Indonesia. Mereka adalah Raffi Ahmad, Uya Kuya, Gading Marten, Andre Taulany dan Atta Halilintar.

Para artis tersebut menampilkan mobil modifikasi dengan gaya serta konsep yang berbeda dan unik. Mobil buatan mereka nantinya bertarung dalam ajang Perang Bintang Black Stone Live Modz Challenge 2022.

Raffi Ahmad membawa mobil BMW E30 yang mempunyai sejarah Panjang karena peninggalan ayahnya. Maka dari itu modifikasi yang dilakukannya sangat minim. Beberapa ubahannya terlihat setelah pada bagian sound system merek Pioneer dan mesin.

Uya Kuya dan Gading Marten memilih untuk memodifikasi mobil sport. Audi R8 Stingray milik Gading dikerjakan dengan gaya sporty nan sangar, sedangkan Uya Kuya memamerkan roadster Mazda MX-5 Miata dengan mesin turbo.

Toyota Avanza EV konsep dari Atta Halilintar cukup mencuri perhatian. Dirinya merubah Avanza 2010 bekas menjadi mobil listrik. Avanza listrik tersebut diklaim bisa menempuh jarak 175 kilometer.

Itu berkat kombinasi motor listrik 20 kilowatt dan baterai yang menggantikan mesin-mesin konvensional. Sedangkan untuk paket powetrainnya tetap dipasang di bawah kap depan.

Selanjutnya modifikasi gila dilakukan oleh Andre Taulany, di mana ia memangkas ekor BMW E30-nya untuk dijadikan hatchback dengan warna kuning mencolok. Keputusan itu dia ambil karena dirinya belum memiliki model hatchback.

Ada beberapa kategori tambahan dalam ajang perang bintang, yakni “The Ultimate Under Carriage” yang dimenangkan oleh tim Gading Marten. Mobil Gading Marten juga berahsil menyabet kemenangan di kategori The Ultimate Excellent Of Detail.

Lalu kategori The Ultimate Interrior mampu dimenangkan oleh tim Andre Taulany. Kemudian Uya Kuya berhasil dinobatkan sebagai pemenang pada kategori The Ultimate Indonesian Kalcer. Sedangkan Atta Halilintar berhasil memenangkan kategori The Ultimate Wrap.

Selanjutnya modifikasi mobil Raffi Ahmad mampu memenangkan kategori “The Ultimate Paint”. Dirinya juga berhasil menjuarai kategori The Ultimate Sound System pada OLX Autos IMX 2022. Sekedar informasi, masing-masing kategori mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo atau Bamsoet turut menentukan tim mana yang berhasil menjuarai Perang Bintang secara keseluruhan. Dirinya menobatkan tim Atta Halilintar menempati posisi ke-3, dan mendapatkan hadiah Rp 50 juta.

Sementara itu tempat kedua diberikan kepada tim Andre Taulany. Pelawak ternama Indonesia itu mendapatkan hadiah Rp 100 juta. Sedangkan juara 1 dimenangkan oleh tim Gading Marten, dan berhak membawa pulang hadiah Rp 500 juta.

