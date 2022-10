Formula 1: Logo Honda Kembali Melekat di Mobil Red Bull dan Alpha Tauri

TEMPO.CO, Jakarta - Logo Honda akan kembali menghiasi mobil balap Formula 1 tim Red Bull Racing dan AlphaTauri di sisa lima seri musim ini. Dimulai dengan Grand Prix Jepang di Sirkuit Suzuka akhir pekan ini, lalu Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, dan seri penutup di Abu Dhabi.

Red Bull dan AlphaTauri saat ini berkompetisi menggunakan mesin yang dilengkapi power unit (PU) Red Bull Powertrain dengan pasokan teknis dari Honda Racing Corporation (HRC). Kolaborasi antara Honda dan Redbull diumumkan pada 2 Agustus 2022 dan akan berlanjut hingga akhir musim 2025.

Sebelumnya, Honda mengumumkan keluar dari balap Formula 1 pada akhir musim 2021. Keputusan itu diumumkan Honda pada Oktober 2020. Namun, musim 2021 Max Vetstappen tampil sebagai Juara Dunia Formula 1 dengan menggunakan mesin Honda.

Musim 2022, hingga seri ke-17, sebanyak 13 seri dimenangkan Red Bull (yang masih mendapatkan dukungan teknis dari Honda). Atas dasar kesuksesan inilah kemungkinan yang membuat Honda mengurungkan niatnya untuk sepenuhnya mundur dari F1.

"Kerja sama ini telah memastikan pasokan unit daya yang kompetitif untuk kedua tim, yang kami sangat berterima kasih. Tujuan kemitraan kami adalah untuk menghadirkan mesin yang dominan dan mencapai kesuksesan sebanyak mungkin dalam tiga tahun ke depan," kata Kepala Tim Oracle Red Bull Racing Christian Horner, dikutip dari laman Honda Global hari ini, Rabu, 5 Oktober 2022.

Dalam kemitraan antara Honda dan Red Bull Group, telah disetujui 3 poin kesepakatan baru. Pertama adalah logo Honda akan kembali menghiasi mobil Red Bull dan AlphaTauri mulai dari GP Jepang akhir pekan ini hingga akhir musim 2022.

Kedua adalah pembalap Oracle Red Bull Racing Sergio Perez akan menjabat sebagai duta Honda Racing School Suzuka (HRS) dan berpartisipasi dalam HRS Driver Academy, yang akan diselenggarakn pada November 2022 di Jepang.

Kesepakatan ketiga adalah pembalap Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen dan Sergio Perez, serta pembalap Scuderia AlphaTauri, Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda, akan berpartisipasi dalam Honda Racing Thanks Day 2022, yang akan diselenggarakan pada 27 November 2022 di Jepang.

Menurut Head of Corporate Communications Supervisory Unit Honda Motor Co., Ltd., dan President Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, penyematan logo Honda di mesin balap kedua tim tersebut akan mendukung Honda mengembangkan mesin-mesin untuk menjadi yang tecepat di dunia.

"Kami sangat senang bahwa mesin ini akan diperkenalkan di Grand Prix F1 Jepang, di mana Honda menjadi sponsor utama. Silakan root untuk dua tim Red Bull Group yang bersaing dengan unit daya yang sarat dengan teknologi Honda," kata Watanabe.

