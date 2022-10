Honda Hadir di GIIAS Medan 2022, Beri Promo DP Rendah Rp 10 Juta-an

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sempat absen selama 3 tahun, Honda akhir kembali ikut serta dalam pameran otomotif GIIAS Medan 2022. Pameran yang menjadi rangkaian GIIAS Series 2022 ini berlangsung di Santika Convention Center, Medan dari 5 hingga 9 Oktober 2022.

Dalam pameran ini, Honda memboyong sejumlah model mobil terbarunya, antara lain All New HR-V RS, All New BR-V Prestige with Honda Sensing, City Hatchback RS with Honda Sensing, dan New CR-V Prestige. Selain itu calon SUV baru Honda yang merupakan versi produksi SUV RS Concept juga tampil untuk pertama kalinya di Sumatera.

"Kali ini berbagai produk unggulan Honda dan juga calon SUV terbaru Honda akan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk mendatangi booth Honda," kata General Manager Main Dealer Honda Outside Java Region 1 Nukman Hung Lim dalam keterangan resminya, Rabu, 5 Oktober 2022.

Pada pameran otomotif GIIAS Medan 2022, Honda turut menghadirkan program penjualan bertajuk Shocktober. Program tersebut terdiri dari DP rendah mulai Rp 10 jutaan, angsuran ringan mulai Rp 2 juta, tenor hingga 8 tahun, dan bunga 0 persen.

Setiap pembelian mobil Honda di pameran otomotif GIIAS Medan juga berkesempatan mendapatkan voucher lucky dip dengan total ratusan juta rupiah, 10 unit Smart LED 43 inci, 10 Shart Air Purifier, dan 10 Samsung A22 5G. Kemudian ada juga Grand Prize 1 unit Honda Brio Satya dan 2 unit iPhone 13 Pro Max.

