Honda Mampu Jual 16.526 Unit di Sumatra, Brio Mobil Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - Honda mencatatkan penjualan mobil 16.526 unit di area Sumatra selama Januari hingga Oktober 2022. Wilayah Sumatera Utara menjadi kontributor tertinggi penjualan mobil menyumbang 4.127 unit atau 25 persen dari total penjualan mobil Honda di Sumatra.

Dari total penjualan mobil di Sumatra Utara, Honda Brio menjadi kontributor utama dengan 2.079 unit atau 50,38 persen dari total penjualan. Keseluruhan penjualan Brio terdiri Honda Brio Satya 1.520 unit dan Brio RS 559 unit.

Penjualan mobil Honda BR-V sebanyak 665 unit dengan kontribusi 16,11 persen. Lalu Honda HR-V 1.5 yang mencatatkan penjualan 793 unit dan HR-V 1.8L sebanyak 4 unit.

Adapun Honda City Hatchback RS terjual 142 unit, diikuti CR-V terjual 377 unit. Penjualan mobil Honda Mobilio di Sumatra sebanyak 27 unit.

Pada segmen sedan, Honda Civic meraih angka penjualan mobil 21 unit. Sedangkan Honda City terjual 16 unit dan Honda Accord 8 unit.

Honda kembali berpartisipasi setelah sempat absen selama 3 tahun dalam pameran otomotif GIIAS Medan 2022 yang digelar pada 5-9 Oktober 2022.

Honda memboyong sejumlah model mobil terbarunya, antara lain All New HR-V RS, All New BR-V Prestige with Honda Sensing, City Hatchback RS with Honda Sensing, dan New CR-V Prestige. Mobil SUV baru Honda versi produksi SUV RS Concept tampil pertama kalinya di Sumatra yakni di GIIAS 2022.

