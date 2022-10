TEMPO.CO, Jakarta - The Beatles merupakan salah satu band terpopuler sejagad, sejak era 1960an hingga saat ini. Kemarin, 5 Oktober 2022, merupakan perayaan 50 tahun dirilisnya lagu "Love Me Do". Atau satu tahun sebelum Feruccio Lamborghini mendirikan perusahaan yang kita kenal sebagai penghasil supercar terkenal saat ini.

Brand asal Italia kemudian membuat film tribut untuk merayakan 50 tahun lagu Love Me Do dengan menfilkam mobil Lamborghini 400 GT 2+2 1966 keliling London, kota asal band The Beatles mendunia. Hampir semua lagu mereka direkam di Abbey Road Studios yang letaknya di London.

Dan legenda 400 GT 2+2 juga terkait dengan band ini. Adalah Paul McCartney yang dilaporkan memiliki 400 GT 2+2 pada tahun 1967. Dalam film dokumenter terbaru Peter Jackson "The Beatles: Get Back," 400 GT 2+2 merah dapat dilihat di jalanan di depan Gedung Savile Row Apple Cors, saat The Beatles manggung di atap gedung itu, sekaligus di depan publik untuk terakhir kalinya pada 1969.

Sayangnya, tidak ada dokumentasi resmi yang menghubungkan McCartney dengan mobil Rosso Alfa tertentu, tetapi beberapa sumber menunjukkan bahwa dia memiliki Lamborghini sekitar waktu itu. Untuk merayakan hubungan tersebut, Lamborghini telah mengirimkan mobil versi lain untuk melakukan tur ke situs-situs terkait Beatles di London untuk merayakan ulang tahun yang baik ini.

Lamborghini 400 GT 2+2 memiliki bodi yang dirancang oleh rumah desain Carrozzeria Touring. Model ini ditenagai oleh mesin DOHC V12 4.0 liter yang menghasilkan 320 hp. 400 GT 2+2 dan 23 400 GT hanya didiproduksi sebanyak 224 unit, menempatkan McCartney dalam kelompok pemilik asli yang langka.

Karena jumlahnya sangat sedikit, harga untuk mobil-mobil itu saat ini dapat dengan mudah mencapai US$ 450 ribu (Rp 6,8 miliar dengan kurs saat ini US$1 = Rp 15.196) atau lebih. Sebagai simbol desain dan optimisme tahun 60-an, 400 GT 2+2, seperti The Beatles, adalah contoh bagus dari apa yang telah membuat dekade ini begitu menarik bagi banyak orang untuk waktu yang lama.

