TEMPO.CO, Jakarta - PT Isuzu Astra Motor membagikan sejumlah tips mengemudi kendaraan niaga pick-up, seperti Isuzu Traga agar irit bahan bakar miyak atau BBM.

"Banyak hal yang menunjang eco driving, salah satunya gaya berkendara pengemudi," ujar Technical Training Team PT Isuzu Astra Motor Indonesia Thomas Wijanarka di Bekasi, Jawa Barat, dikutip hari ini, Jumat, 7 Oktober 2022,.

Tips mengemudi pick-up agar irit BBM yang pertama adalah menjaga kecepatan. Dalam kinerja mesin mobil Isuzu, kecepatan 80 km/jam adalah kecepatan yang ideal, utamanya di jalan tol.

Jika dikomparasikan, kecepatan 80 km/jam setara 6,7 km per liter, sedangkan 90 km/jam setara 6,1 km per liter, dan 100 km/jam setara 5,4 km per liter. Selanjutnya menjaga RPM atau putaran mesin.

Menurut Isuzu, menginjak pedal gas mobil setengah cenderung lebih menghemat BBM solar dibandingman menginjak pedal penuh.

Thomas mengatakan menjaga putaran mesin pada RPM 1.800 hingga 2.400 akan membuat kendaraan lebih hemat BBM. Sedangkan pada RPM 3.000 ke atas cenderung membuat boros BBM, dalam hal ini solar.

Tips mengemudi mobil pick-up agar irit BBM yang berikutnya adalah memaksimalkan transmisi pada gigi tinggi (4, 5, atau 6) agar irit BBM dibandingkan pada gigi rendah (3 ke bawah).

Catatan Isuzu menyebutkan, transmisi gigi 6 bisa meraih konsumsi BBM 10,6 km per liter, sedangkan di gigi 4 mendapatkan konsumsi BBM 6,7 km per liter.

Menjaga menjaga kecepatan konstan juga mampu membuat itit BBM. "Jadi kecepatannya konstan, stabil saja," ucap Thomas.

Selanjutnya adalah penggunaan engine break atau pengereman mesin yang efektif. Isuzu mengungkapkan pengereman secara tiba-tiba bisa membuang 24,1 cc solar. Sedangkan pelambatan dengan pengereman mesin dalam jarak 300 meter menuju titik henti hanya menghabiskan 0,8 cc solar.

Tips mengemudi mobil pick-up agar irit BBM yang terakhir adalah menghindari idling atau kondisi mesin menyala tetapi mobil tidak bergerak. Kondisi idling membuat BBM terbuang percuma.

