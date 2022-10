All New Toyota Vios Resmi Diluncurkan, Harganya Mulai Rp 314 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan All New Toyota Vios pada hari ini, Selasa, 12 Oktober 2022. Mobil baru ini tampil lebih elegan dengan mengadirkan desain fastback silhouette pada bagian eksteriornya.

Ini merupakan generasi keempat dari sedan Vios yang dikembangkan dengan platform terbaru. Model anyar tersebut juga dilengkapi beberapa fitur baru yang lebih lengkap dengan memberikan keamanan berkendara lewat teknologi Toyota Safety Sense (TSS).

Hal itu dibenarkan langsung oleh Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Henry Tanoto. Dirinya menjelaskan bahwa Toyota Vios merupakan salah satu mobil sedan yang paling laris di pasar otomotif Indonesia.

“Sebagai bentuk apresiasi, hari ini kami hadirkan All New Vios dengan platform baru dan all new design pada seluruh aspek eksterior dan interior, serta peningkatan safety feature dan tambahan advance teknologi baru. Kami harap All New Vios dapat menjawab kebutuhan pelanggan di segmen sedan dan meneruskan perannya sebagai market leader,” kata dia.

All New Toyota Vios memiliki dimensi yang lebih lebar 100 mm dan lebih rendah 20 mm dari model sebelumnya. Dengan perubahan ini, mobil baru tersebut diklaim menjadi lebih nyaman karena kabinnya tambah luas.

Toyota Vios terbaru ini dibekali dengan mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4 silinder dengan menggunakan teknologi Dual VVT-i. Teknologi tersebut diklaim bisa membuat kendaraan menjadi lebih irit bensin.

Dengan mesin tersebut, All New Vios bisa mengeluarkan tenaga sebesar 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm. Sedangkan distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui opsi transmisi manual 5 percepetan atau CVT.

All New Toyota Vios hadir dalam lima varian, yakni 1.5 E M/T, 1.5 G CVT, 1.5 G CVT (premium color), 1.5 G CVT TSS dan 1.5 G CVT TSS (premium color. Mobil baru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 314 jutaan. Berikut daftar harga lengkapnya:

Vios 1.5 E M/T Rp 314.900.000

Vios 1.5 G CVT Rp 355.200.000

Vios 1.5 G CVT (premium color) Rp 356.700.000

Vios 1.5 G CVT TSS Rp 368.400.000

Vios 1.5 G CVT TSS (premium color) Rp 369.900.000

