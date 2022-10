Penjualan Mobil Honda Capai 12 Ribuan di September 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menginformasikan data penjualan mobil pada September 2022. Menurut laporan mereka, ada sebanyak 12.977 unit yang terjual di pasar otomotif Indonesia sepanjang bulan lalu.

Catatan ini nyatanya menjadi rekor penjualan mobil tetinggi Honda setelah pandemi Covid-19. Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy.

“Meskipun belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi, penjualan Honda saat ini telah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik karena didukung penyegaran produk-produk kami dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali meningkat,” kata dia.

Lebih lanjut Billy mengatakan bahwa industri otomotif saat ini juga terkendala masalah pasokan komponen, seperti semikonduktor. Kondisi tersebut membuat produksi mobil terhambat dan berdampak pada waktu pengiriman ke konsumen.

“Dampak pandemi saat ini masih cukup terasa terutama dari sisi pasokan komponen yang menyebabkan tingkat produksi masih belum stabil. Karena itu, kami akan terus memonitor kondisi pasokan komponen dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat secepatnya memenuhi seluruh permintaan konsumen di Indonesia,” tambah dia.

Jika dihitung secara total, penjualan mobil ritel Honda sepanjang tahun ini sebanyak 88.393 unit. Jumlah tersebut meningkat sebesar 29 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Model seperti Brio, All New HR-V dan All New BR-V dilaporkan menjadi tumpuan dalam penjualan mobil Honda pada tahun ini. Honda Brio secara total laris sebanyak 41.778 unit pada periode Januari-September 2022.

Khusus bulan lalu, Honda Brio laku sebanyak 6.900 unit. Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak ketimbang model lainnya. Sedangkan untuk model All New HR-V terjual sebanyak 3.003 unit pada bulan lalu.

Selama sembilan bulan di tahun ini, Honda HR-V sudah laris sebanyak 16.745 unit. Sementara untuk model All New BR-V berada di urutan ketiga dalam daftar penjualan mobil pada bulan lalu (2.538 unit). Secara total model ini terjual 16.915 unit sampai September 2022.

