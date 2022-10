BBM Vivo Setara Pertalite Resmi Dijual, Harga Rp 12.600 per Liter

TEMPO.CO, Jakarta - PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) resmi menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan RON 90 atau setara dengan BBM Pertalite milik Pertamina sejak Kamis, 20 Oktober 2022. BBM bernama Revvo 90 ini dijual dengan harga Rp 12.600 per liter, terpaut Rp 2.600 dari Pertalite yang dijual Rp 10.000 per liter.

Kehadiran Revvo 90 ini bisa dibilang akan menjadi pengganti dari Revvo 89 yang rencananya penjualannya akan dihentikan pada akhir tahun ini. Saat ini Vivo mengaku akan menghabiskan stok BBM Revvo 89 hingga penghujung tahun untuk selanjutnya dihentikan penjualan BBM jenis itu.

"Kami ambil langkah yang diperlukan untuk inventaris Revvo 89 pada akhir tahun ini, untuk mematuhi kebijakan pemerintah," kata PT Vivo Energy Indonesia dalam keterangan resminya, Selasa, 5 September 2022.

Dalam keterangan resminya, Vivo mengungkapkan bahwa Revvo 89 merupakan produk BBM mereka yang tidak bersubsidi. Harga BBM ini dipengaruhi nilai bahan bakar minyak internasional yang belakangan ini terus bergejolak.

Sebelumnya, Revvo 89 ramai diserbu para pengguna kendaraan setelah harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter. Revvo 89 menjadi buruan pengendara karena harganya yang masih murah, yakni hanya Rp 8.900 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM Vivo sejak resmi menjual Revvo 90, per Jumat, 21 Oktober 2022.

Revvo 89: Rp 11.600 per liter

Revvo 90: Rp 12.600 per liter

Revvo 92: Rp 14.140 per liter

Revvo 95: Rp 14.830 per liter

