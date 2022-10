Ertiga Hybrid Berkontribusi Besar pada Penjualan Mobil Suzuki

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menginformasikan data penjualan mobil mereka hingga September 2022. Laporan tersebut mengatakan penjualan Suzuki meningkat pada bulan lalu, di mana Ertiga Hybrid jadi bintangnya.

Catatan penjualan mobil ritel Suzuki meningkat 7 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, peningkatannya hanya sebesar 1 persen.

Penjualan mobil Suzuki pada September kemarin menjadi yang paling banyak sepanjang tahun ini. Bagaimana tidak, pada bulan lalu Suzuki berhasil menjual produknya sebanyak 7.902 unit. Hal itu dibenarkan langsung oleh Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS, Randy R. Murdoko.

“Di bulan September kemarin, penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan, baik itu di kategori mobil penumpang maupun mobil niaga ringan. Di kategori mobil penumpang sendiri, penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan sebesar 30 persen dibanding September 2021,” katanya.

“Sedangkan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Agustus 2022, penjualan retail mobil penumpang Suzuki mengalami peningkatan sebesar 3 persen,” jelas dia dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.co.

Penjualan mobil Suzuki sendiri didominasi oleh kategori kendaraan niaga, yakni 61 persen. Sedangkan segmen kategori penumpang hanya berkontribusi 61 persen. New Carry menjadi yang paling berkontribusi pada total penjualan Suzuki, yakni 61 persen. Lalu diikuti oleh XL7 (18 persen) dan All New Ertiga Hybrid (12 persen).

Khusus Ertiga Hybrid, model ini diklaim menjadi salah satu yang paling berkontribusi besar bagi penjualan mobil Suzuki. Meski baru diluncurkan pada tiga bulan lalu, Ertiga Hybrid langsung mendapatkan respons positif dari masyarakat Indonesia.

“Adanya peningkatan penjualan ini tentu tidak lepas dari peran pelanggan setia Suzuki. Terlebih dengan kepercayaan mereka terhadap All New Ertiga Hybrid yang telah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Suzuki Smart Hybrid,” jelas Randy.

