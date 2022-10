Tol Balikpapan-Samarinda Uji Coba MLFF untuk Persiapan IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melakukan uji coba sistem pembayaran tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di jalan Tol Balipapan-Samarinda.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah bakal menerapkan sistem bayar tol tanpa berhenti ini pada enam titik.

Beberapa tiktik tersebut adalah Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Dalam Kota, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Bali-Mandara, dan Balikpapan-Samarinda.

"Untuk persiapan eksposur kita yang lebih bagus bagi IKN Nusantara, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan juga menggunakan sistem tersebut dan uji coba yang termasuk awal," kata Danang seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut dirinya juga turut memantau respons dari masyarakat terkait sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Menurut dia, beberapa masyarakat sudah bisa mengoperasikan aplikasi Cantas untuk MLFF.

"Kita inginnya secara bertahap atau gradual, kita memiliki waktu satu tahun untuk bisa memastikan bahwa cukup banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses dan menggunakan dalam melakukan proses transaksi," tambah Danang.

Sementara itu Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan bahwa sosialisasi kepada pengguna kendaraan menjadi kunci pentingnya penggunaan tol nirsentuh.

"Sosialisasi penerapan MLFF harus benar-benar mengena kepada para pengguna jalan tol," ujar Eko, masih dilansir dari situs berita Antara hari ini, Rabu, 26 Oktober 2022.

Baca Juga: MLFF Sudah Diuji Coba di Tol Jagorawi, Bayar Tol Tanpa Berhenti

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto