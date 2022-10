New Mercedes-Maybach GLS dan Mayback S-Class Dirilis, Harga Mobil Tembus Rp 6 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua mobil sedan baru di bawah dari lini Mercedes-Maybach, yakni Mercedes-Maybach GLS dan Mercedes-Maybach S-Class.

Kedua mobil mewah tersebut mengedepankan tiga elemen utama, yaitu craftsmanship, innovation, dan comfort.

President Director Mercedes-Benz Indonesia Choi Duk Jun menuturkan model mobil sedan Mercedes-Maybach yang pertama diluncurkan adalah Mercedes-Maybach S-Class, yang telah terjual lebih dari 60.000 unit di seluruh dunia.

"Kami juga meluncurkan generasi pertama model Mercedes-Maybach terbaru, yakni Mercedes-Maybach GLS," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 27 Oktober 2022.

New Mercedes-Maybach S-Class

Mobil sedan New Maybach S-Class yang dirilis adalah generasi kedua dari model yang populer di seluruh dunia. Maybach S-Class memiliki wheelbase 18 cm lebih panjang dibandingkan Mercedes-Benz S-Class. Sedan ini dilengkapi jok First Class Rear Seat dengan fitur pemijat pada bagian calf rest dan penghangat di bagian leher dan pundak.

Mobil mewah Maybach S-Class turut dilengkapi fitur active road noise compensation yang berfungsi kesunyian lebih di dalam kabin, di mana sistem akan mengurangi suara-suara bising dengan frekuensi rendah menggunakan gelombang suara kontra-fase. Suara akan dipancarkan menggunakan speaker bass dari Burmester high-end 4D surround sound system.

Maybach S-Class juga menjadi model pertama yang menerapkan adaptive rear lighting. Fitur ini memungkinkan penumpang untuk menyesuaikan terang, ukuran, dan posisi dari titik cahaya serta memilih warna cahaya warm atau cold.

Kemudian mobil mewah ini juga mengusung sistem multimedia Mercedes-Benz User Experience (MBUX) generasi kedua yang ditampilkan melalui lima layar OLED. Lalu Maybach S-Class turut dilengkapi E-Active Body Control untuk memberikan kenyamanan saat melewati berbagai medan.

Untuk urusan dapur pacu, New Mercedes-Maybach S-Class mengusung mesin V8 berkapasitas 4.000cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 503 HP dan torsi puncaknya mencapai 700 Nm.

Deputy Director Sales Operation & Product Management Mercedes-Benz Indonesia Hari Arifianto mengatakan di Indonesia, Mercedes-Maybach S-Class telah hadir sejak 2015. Peluncuran mobil sedan Mercedes-Maybach terbaru ini sejalan dengan strategi global perusahaan.

"Kami berfokus pada top-end vehicles dan kami menarikan pengalaman kemewahan terbaik bagi semua pelanggan," ujarnya.

New Mercedes-Maybach GLS

Mobil mewah sedan New Mercedes-Maybach GLS dibekali mesin V8 berkubikasi 4.000cc yang mampu menghasilkan tenaga 557 HP dan torsi 730 Nm. Mesin tersebut diciptakan khusus untuk Mercedes-Maybach agar mobil dapat bergerak dengan halus dan bertenaga.

Sama dengan New Mercedes-Maybach S-Class, Maybach GLS juga dilengkapi fitur E-Active Body Control, yang berfungsi memberikan kenyamanan saat melewati berbagai medan. Kursi belakang mobil sedan mewah ini dapat diatur menjadi reclining seats dan tersedia juga meja lipat serta kompartemen pendingin untuk minuman di kursi belakang.

Harga

Harga mobil sedan New Mercedes-Maybach S-Class dibanderol Rp 5.905.000.000 off the road. Sementara untuk New Mercedes-Maybach GLS Rp 6.520.000.000 off the road.

Kedua model mobil mewah seri Mercedes-Maybach tersebut telah tersedia di dealer resmi Mercedes-Benz di seluruh Indonesia. Setiap pembelian mobil ini akan mendapatkan StarService 5 tahun tanpa batasan kilometer, serta StarTire selama 2 tahun.

Baca: 100 Tahun Mercedes-Maybach, Inilah Suguhan Mobil Mewah Edisi Terbatas

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.