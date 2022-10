Ertiga Hybrid Raih Penghargaan di Marketeers Editor's Choice Award 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan All New Ertiga Hybrid mendapatkan penghargaan di ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2022. Mobil hybrid Suzuki ini berhasil menyabet penghargaan ‘Breaktrough Automotive Product of the Year’.

Setiap pemenang di ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2022 merupakan produk-produk unggulan pilihan Dewan Editor media Marketeers. Produk tersebut minimal harus memasuki pasar industri dalam satu tahun terakhir.

Dengan penghargaan ini Suzuki semakin membuktikan kualitasnya sebagai produsen pertama yang mampu menghadirkan LMPV pertama di Indonesia dengan teknologi elektrifikasi. Hal itu disampaikan langsung oleh 4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi Marketeers, Dewan Editor, dan semua pihak yang telah mendukung All New Ertiga Hybrid sejak pertama kali diluncurkan hingga memberikan catatan penjualan positif dan berhasil meraih penghargaan di kategori “Breakthrough Automotive Product of The Year” dalam ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2022,” kata dia.

“Raihan ini akan membuat Suzuki terus berinovasi dalam menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, sesuai dengan kebutuhan, dan pelayanan terbaik,” tambah Donny dalam keterangan resminya yang diterima Tempo.co.

Terpilihnya All New Suzuki Ertiga Hybrid ini karena produk tersebut berhasil memenuhi empat kriteria, yakni kreativitas, inovasi, reach dan impact. Kreativitas dan inovasinya bisa dilihat dari penggunaan teknologi elektrifikasi. Sedangkan untuk kriteria reach dan impact, mobil hybrid ini dinilai menjadi pembuka jalan peralihan era elektrifikasi, serta terjangkau bagi masyarakat.

“Penghargaan dari Marketeers Editor’s Choice Award 2022 menjadi capaian terbaik bagi All New Ertiga Hybrid dan Suzuki Indonesia, terlebih mobil ini baru 4 bulan diluncurkan,” tutup Donny.

