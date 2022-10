All New Honda BR-V Pop Park Digelar, Simak Promo dan Hiburannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor menggelar acara All New Honda BR-V Pop Park pada Sabtu-Minggu, 29-30 Oktober 2022, di Metro Point, Kota Semarang. Acara kuliner ini menampilkan ragam jajanan khas nusantara yang terbuka untuk umum dan gratis.

All New BR-V Pop Park bahkan menyediakan unit khusus mobil All New Hona BR-V untuk test drive agar pengunjung merasakan langsung performa serta kenyamanan mobil SUV tersebut. Pengunjung juga dapat membeli All New Honda BR-V di sana dengan penawaran khusus.

Pengunjung All New Honda BR-V Pop Park di Semarang berkesempatan mendapatkan promo menarik, di antaranya Lucky Dip Iphone 14, subsidi BBM selama 1 Tahun, DP ringan 10 persen, bunga 0 persen, hingga cicilan ringan mulai Rp 3 juta per bulan.

“Kami ingin memberikan gambaran ragam aktivitas dalam yang dapat dilakukan oleh keluarga dengan menggunakan mobil All New Honda BR-V," kata Sales and After Sales Director Honda Semarang Center Sumantri, dikutip hari ini, Minggu, 30 Oktober 2022.

PT Honda Prospect Motor pun dalam All New BR-V Pop Park memberikan beragam zona permainan bagi pengunjung, seperti racing simulator, mewarnai berhadiah, puzzle games, claw machine, serta trampoline dengan beragam hadiah menarik. Panggung hiburan menyajikan berbagai pertunjukan dari Sanggar Tari Srikandi, Kids Fashion Show, paduan suara anak, hingga penampilan special Band RAN pada hari ini.

All New Honda BR-V Pop Park menyediakan bazaar 20 jajanan nusantara yang dapat dinikmati para pengunjung bersama keluarga di sisi kiri dan kanan panggung utama.

All New Honda BR-V diluncurkan pertama kali pada 2021, yang memadukan desain dan ketangguhan mobil SUV 7 seaters untuk keluarga.

Setelah Kota Semarang, PT Honda Prospect Motor berencana menggelar All New BR-V Pop Park di berbagai kota besar lainnya hingga Februari 2023.

ZAIDAN | JOBPIE

Baca: Begini Awal Mula Kemunculan All New Honda BR-V

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.