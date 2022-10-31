Klasemen Akhir JuniorGP 2022: Fadillah Aditama P22 dengan 18 Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Fadillah Aditama baru saja menyelesaikan kompetisi JuniorGP musim ini pada Minggu, 30 Oktober 2022. Seri terakhirnya telah dimainkan dengan cukup baik di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.
Hal itu terbukti ketika Fadillah Arbi Aditama berhasil menorehkan poin dalam dua seri beruntun di JuniorGP Valencia 2022. Penampilan apiknya langsung ia perlihatkan pada race 1, di mana dirinya mampu naik 11 peringkat dari posisi awalnya, P25.
Pembalap Astra Honda Racing Team tersebut berhasil finis di peringkat ke-14 dengan catatan waktu total 30 menit 43,950 detik. Saat itu dirinya tertinggal 28,143 detik dari pemenang balapan, yakni David Salvador (Laglisse Academy).
Sedangkan pada balapan kedua JuniorGP Valencia, Fadillah Aditama mampu merangsek ke-10 besar lewat raihan waktu total 23 menit 44,831 detik. Hasil ini membuatnya sukses melanjutkan tren positif dalam merebut poin beruntun di lima seri terakhir JuniorGP 2022.
Namun sayangnya penampilan apik itu belum mampu memperbaiki posisi rider Tanah Air di klasemen JuniorGP 2022. Pembalap asal Purworejo tersebut masih mendekam di peringkat ke-22 di klasemen akhir dengan torehan 18 poin.
Sekedar informasi tambahan, Fadillah Aditama berhasil menorehkan poin sebanyak 6 kali sepanjang turnamen JuniorGP 2022. Itu ia torehkan saat memainkan balapan di race 2 Valencia, Portugal, San Marino, Aragon, serta race 1 dan race 2 Valencia.
Klasemen JuniorGP 2022
Pos.
Rider
Tim
Poin
1
JOSE ANTONIO RUEDA
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
238
2
DAVID SALVADOR
LAGLISSE ACADEMY
162
3
FILIPPO FARIOLI
ASPAR JUNIOR TEAM
149
4
SYARIFUDDIN AZMAN
SIC RACING
117
5
ÁNGEL PIQUERAS
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
105
6
COLLIN VEIJER
AGR TEAM
93
7
DAVID ALONSO
ASPAR JUNIOR TEAM
86
8
DAVID ALMANSA
FINETWORK MIR RACING TEAM
85
9
TATCHAKORN BUASRI
Honda Racing Thailand
85
10
ADRIÁN CRUCES
CUNA DE CAMPEONES
80
11
LUCA LUNETTA
AC RACING TEAM
79
12
HARRISON VOIGHT
SIC 58.
58
13
Edward O'SHEA
BRITISH TALENT TEAM
36
14
MARCOS RUDA
FINETWORK MIR RACING TEAM
36
15
Alberto FERRÁNDEZ
FINETWORK MIR RACING TEAM
33
16
FACUNDO LLAMBIAS
TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0
31
17
DANIAL SHAHRIL
ASIA TALENT TEAM
30
18
XABIER ZURUTUZA
ANGELUSS MTA TEAM
28
19
NICOLA FABIO CARRARO
CROSS & ROAD RACING TEAM
28
20
NOAH DETTWILER
CUNA DE CAMPEONES
23
21
DANIEL MUÑOZ
SKX CARDOSO RACING
18
22
FADILLAH ARBI ADITAMA
Astra Honda Racing Team
18
23
ALESSANDRO MOROSI
AC RACING TEAM
15
24
CORMAC BUCHANAN
AGR TEAM
12
25
JACOB JOHN ROULSTONE
ASPAR JUNIOR TEAM
10
26
JAKOB ROSENTHALER
LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM
8
27
Marcos URIARTE
LAGLISSE ACADEMY
6
28
SOMA GÖRBE
ARTBOX
6
29
KANTA HAMADA
FAU55 TEY RACING
4
30
PHILLIP TONN
LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM
1
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