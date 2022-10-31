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Klasemen Akhir JuniorGP 2022: Fadillah Aditama P22 dengan 18 Poin

Reporter

Editor

Rafif Rahedian

Fadillah Aditama di JuniorGP Aragon. (Foto: Honda Racing)

TEMPO.CO, JakartaFadillah Aditama baru saja menyelesaikan kompetisi JuniorGP musim ini pada Minggu, 30 Oktober 2022. Seri terakhirnya telah dimainkan dengan cukup baik di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia.

Hal itu terbukti ketika Fadillah Arbi Aditama berhasil menorehkan poin dalam dua seri beruntun di JuniorGP Valencia 2022. Penampilan apiknya langsung ia perlihatkan pada race 1, di mana dirinya mampu naik 11 peringkat dari posisi awalnya, P25.

Pembalap Astra Honda Racing Team tersebut berhasil finis di peringkat ke-14 dengan catatan waktu total 30 menit 43,950 detik. Saat itu dirinya tertinggal 28,143 detik dari pemenang balapan, yakni David Salvador (Laglisse Academy).

Sedangkan pada balapan kedua JuniorGP Valencia, Fadillah Aditama mampu merangsek ke-10 besar lewat raihan waktu total 23 menit 44,831 detik. Hasil ini membuatnya sukses melanjutkan tren positif dalam merebut poin beruntun di lima seri terakhir JuniorGP 2022.

Namun sayangnya penampilan apik itu belum mampu memperbaiki posisi rider Tanah Air di klasemen JuniorGP 2022. Pembalap asal Purworejo tersebut masih mendekam di peringkat ke-22 di klasemen akhir dengan torehan 18 poin.

Sekedar informasi tambahan, Fadillah Aditama berhasil menorehkan poin sebanyak 6 kali sepanjang turnamen JuniorGP 2022. Itu ia torehkan saat memainkan balapan di race 2 Valencia, Portugal,  San Marino, Aragon, serta race 1 dan race 2 Valencia.

Klasemen JuniorGP 2022

Pos.

Rider

Tim

Poin

1

JOSE ANTONIO RUEDA

TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

238

2

DAVID SALVADOR

LAGLISSE ACADEMY

162

3

FILIPPO FARIOLI

ASPAR JUNIOR TEAM

149

4

SYARIFUDDIN AZMAN

SIC RACING

117

5

ÁNGEL PIQUERAS

TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

105

6

COLLIN VEIJER

AGR TEAM

93

7

DAVID ALONSO

ASPAR JUNIOR TEAM

86

8

DAVID ALMANSA

FINETWORK MIR RACING TEAM

85

9

TATCHAKORN BUASRI

Honda Racing Thailand

85

10

ADRIÁN CRUCES

CUNA DE CAMPEONES

80

11

LUCA LUNETTA

AC RACING TEAM

79

12

HARRISON VOIGHT

SIC 58.

58

13

Edward O'SHEA

BRITISH TALENT TEAM

36

14

MARCOS RUDA

FINETWORK MIR RACING TEAM

36

15

Alberto FERRÁNDEZ

FINETWORK MIR RACING TEAM

33

16

FACUNDO LLAMBIAS

TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0

31

17

DANIAL SHAHRIL

ASIA TALENT TEAM

30

18

XABIER ZURUTUZA

ANGELUSS MTA TEAM

28

19

NICOLA FABIO CARRARO

CROSS & ROAD RACING TEAM

28

20

NOAH DETTWILER

CUNA DE CAMPEONES

23

21

DANIEL MUÑOZ

SKX CARDOSO RACING

18

22

FADILLAH ARBI ADITAMA

Astra Honda Racing Team

18

23

ALESSANDRO MOROSI

AC RACING TEAM

15

24

CORMAC BUCHANAN

AGR TEAM

12

25

JACOB JOHN ROULSTONE

ASPAR JUNIOR TEAM

10

26

JAKOB ROSENTHALER

LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM

8

27

Marcos URIARTE

LAGLISSE ACADEMY

6

28

SOMA GÖRBE

ARTBOX

6

29

KANTA HAMADA

FAU55 TEY RACING

4

30

PHILLIP TONN

LIQUI MOLY INTACT GP JUNIOR TEAM

1

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Fadillah AditamaJuniorGPValenciaFadillah Arbi AditamaAstra Honda Racing Team



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