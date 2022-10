Honda Scoopy Facelift Dirilis Menjelang Pameran IMOS 2022

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis versi penyegaran atau facelift dari skuter matik, Honda Scoopy. Skutik yang cukup populer di pasar Indonesia ini dirilis menjelang pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022, yang digelar pada 2 hingga 6 November 2022.

Pada varian Fashion, Honda Scoopy sekarang tampil dengan warna baru, yakni Fashion Blue dan Fashion Brown. Sementara untuk varian Sporty, kini hadir dengan kelir baru, Sporty Silver yang menemani warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sporty Red.

Selain itu, Honda juga menyematkan striping baru untuk varian Fashion, Sporty, serta varian Stylish tipe Smart Key. Kemudian untuk varian Prestige, sekarang hadir warna baru, yakni Prestige Green, menemani warna Prestige White yang sudah ada sebelumnya.

"Pilihan warna terkini pada New Honda Scoopy yang dilengkapi dengan stripe terbaru, memberikan pilihan bagi para pecinta motor skutik yang ingin tampil bergaya," kata Direktur Marketing PT AHM, Thomas Wijaya dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 31 Oktober 2022.

Pada tipe Standard dan Smart Key sekarang sudah dilengkapi dengan hand grip, panel meter, dan pijakan kaki dengan pola desain baru. Selain itu, kapasitas boks konsol depan juga dibuat lebih besar untuk memberikan kemudahan fungsional bagi pengendara.

Sementara untuk jantung pacunya masih sama, mengusung mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power), 4 langkah SOHC, berpendingin udara. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 9 PS di 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm di 5.500 rpm.

Soal harga, New Honda Scoopy varian Sporty dan Fashion dijual dengan harga Rp 21.553.000 on the road (OTR) DKI Jakarta. Sementara untuk varian Stylish dan Prestige dilego dengan banderol Rp 22.315.000 OTR DKI Jakarta.

