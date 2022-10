3 Skutik Anyar Ini Ramaikan IMOS 2022, Suzuki Avenis hingga Honda Scoopy

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022 akan digelar tahun ini di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, dari 2 hingga 6 November mendatang. Pameran ini kembali dihelat setelah sempat absen selama 3 tahun akibat pandemi Covid-19.

IMOS 2022 akan diikuti sejumlah pabrikan sepeda motor yang menjadi anggota AISI seperti Astra Honda Motor (AHM), Kawasaki, Suzuki, serta Yamaha. Kemudian juga ada merek sepeda motor listrik seperti Davigo, Energica, ION Mobility, NIU, Polytron, Treeletrik, U-Winfly, Volta, hingga I Moto.

Selain itu ada juga beberapa merek sepeda motor lain, yakni Benelli-Keeway, Husqvarna, Italjet, KTM, Royal Alloy, dan Royal Enfield. Lalu ada berbagai merek industri pendukung dari ban, spareparts, oli, hingga aksesori sepeda motor.

"IMOS 2022 akan selalu mengedepankan inovasi bagi para pengendara, menghadirkan berbagai produk-produk kategori sepeda motor mulai dari motor matik, motor berkapasitas mesin besar, motor berbasis listrik, konsep motor, dan purwarupa hingga motor klasik dan hasil modifikasi daripada anggota AISI sendiri," kata Ketua Bidang Komersial AISI dan Ketua Penyelenggara IMOS 2022, Sigit Kumala.

Pabrikan anggota AISI sejauh ini sudah meluncurkan sejumlah skuter matik terbaru mereka yang nampaknya akan mejeng di IMOS 2022. Tempo mencatat akan ada 3 skutik terbaru yang siap meramaikan pameran sepeda motor tahunan ini.

Berikut adalah daftar 3 skutik terbaru yang siap ramaikan pameran IMOS 2022.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan skuter matik terbaru Suzuki Avenis 125 pada Selasa, 25 Oktober 2022. Motor ini disebut mengisi celah model skutik kelas 125cc dengan gaya sporty, modern, dan irit BBM. FOTO: Suzuki PT SIS

1. Suzuki Avenis

Pekan lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurukan skuter matik terbaru, Suzuki Avenis. Motor yang menjadi rival Honda Vario 125 ini dijual dengan harga Rp 29.970.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Suzuki akan menggelar peluncuran resmi skutik terbarunya ini dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Namun saat ini skutik tersebut sudah tersedia di seluruh jaringan dealer Suzuki.

Avenis 125 disemati teknologi mesin SEP (Suzuki Eco Performance) dengan kapasitas 125cc SOHC (Single Over Head Camshaft), 1 silinder – 2 katup, Fuel injection, dan berpendingin udara yang dapat menghasilkan tenaga 8,7 PS/6.750 RPM dan torsi 10 NM/ 5.500RPM.

Suzuki Avenis turut dilengkapi sejumlah fitur keamanan seperti Easy Start System, Safety Shutter Key, Side stand engine cut-off switch, brake lock system, dan Integrated Combined Braking System (ICBS).

New Honda Vario 125. (Foto: TEMPO/Dicky)

2. Honda Vario 125

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Varion 125 pada September 2022. Skutik ini akhirnya mendapatkan pembaruan setelah terakhir kali diperbarui pada 2018, meskipun tidak banyak ubahan yang dihadirkan pada versi 2022 ini.

New Honda Vario 125 masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, yakni berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP (Enhanced Smart Power). Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm di 5.000 rpm.

Ada beberapa hal yang baru pada New Vario 125, misalnya penggunaan ban yang lebih besar ukuran 90/80 R14 di bagian depan dan 100/80 R14 di bagian belakang. Sistem pengeremannya diperbarui pada bagian piringan cakram dengan mengusung gaya wavy atau bergelombang.

Kemudian pada versi terbaru ini masih mempertahankan desain khas Vario dengan konsep V Shape. Lalu terdapat port USB untuk pengisian daya charging dan juga sudah mengusung Honda Smart Key untuk tipe ISS.

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Soal harga, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS Rp 24.000.000, dan tipe CBS ISS SP dilego Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

Honda Scoopy Fashion Blue 2022. (Honda)

3. Honda Scoopy

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan versi penyegaran untuk skutik populernya, Honda Scoopy. Skutik ini rilis sebelum pameran IMOS berlangsung, padahal sempat diprediksi bakal dirilis di pameran sepeda motor tersebut.

Pada varian Fashion, Honda Scoopy sekarang tampil dengan warna baru, yakni Fashion Blue dan Fashion Brown. Sementara untuk varian Sporty, kini hadir dengan kelir baru, Sporty Silver yang menemani warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu Sporty Red.

Selain itu, Honda juga menyematkan striping baru untuk varian Fashion, Sporty, serta varian Stylish tipe Smart Key. Kemudian untuk varian Prestige, sekarang hadir warna baru, yakni Prestige Green, menemani warna Prestige White yang sudah ada sebelumnya.

Pada tipe Standard dan Smart Key sekarang sudah dilengkapi dengan hand grip, panel meter, dan pijakan kaki dengan pola desain baru. Selain itu, kapasitas boks konsol depan juga dibuat lebih besar untuk memberikan kemudahan fungsional bagi pengendara.

Sementara untuk jantung pacunya masih sama, mengusung mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power), 4 langkah SOHC, berpendingin udara. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 9 PS di 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm di 5.500 rpm.

Soal harga, New Honda Scoopy varian Sporty dan Fashion dijual dengan harga Rp 21.553.000 on the road (OTR) DKI Jakarta. Sementara untuk varian Stylish dan Prestige dilego dengan banderol Rp 22.315.000 OTR DKI Jakarta.

