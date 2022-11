Shell Super Lebih Murah dari Pertamax, Ini Harga BBM di SPBU Per 1 November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan November 2022, sejumlah perusahaan minyak melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak). Beberapa jenis BBM turun harga, tapi ada juga yang naik dan tidak berubah dari bulan sebelumnya.

Per 1 November 2022, Pertamina menurunkan harga BBM jenis Pertamax Turbo dari Rp 14.950 per liter menjadi Rp 14.300. Sedangka Dexlite naik dari Rp 17.800 menjadi Rp 18.000, dan harga BBM Pertamina Dex juga naik dari Rp 18.100 menjadi Rp 18.550.

BBM Pertamina lainnya, seperti Pertalite dan Pertamax, tidak mengalami perubahan harga.

Pertalite masih dijual Rp 10.000 per liter dan Pertamax Rp 13.900 per liter. Sementara, harga BBM Shell Indonesia jenis Shell Super (RON 92) turun dari Rp 14.150 menjadi Rp 13.550 per liter. Harga Shell Super lebih murah tipis ketimbang Pertamax.

Adapun Vivo dan BP Indonesia belum mengumumkan perubahan harga untuk November 2022.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP mulai 1 November 2022:

Pertamina

Pertalite Rp 10.000 per liter

Pertamax Rp 13.900 per liter

Solar Rp 6.800 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.300 per liter

Pertamina Dex Rp 18.550 per liter

Dexlite Rp 18.000 per liter

Shell

Shell Super Rp 13.550 per liter

Shell V-Power Rp 14.210 per liter

Shell V-Power Diesel Rp 18.840 per liter

Shell V-Power Nitro+ Rp 14.560 per liter

Shell Diesel Extra Rp 18.380 per liter

Vivo

Revvo 90 Rp 12.600 per liter

Revvo 92 Rp 14.140 per liter

Revvo 95 Rp 14.830 per liter

BP

BP 90 Rp 14.050 per liter

BP 92 Rp 14.150 per liter

BP 95 Rp 14.840 per liter

BP Diesel Rp 17.990 per liter.

