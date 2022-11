Harga Pertamax Turbo Turun Per 1 November 2022, Pertalite dan Pertamax Gimana?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga ini berlaku mulai hari ini, Selasa, 1 November 2022.

Dilansir dari laman resmi MyPertamina hari ini, harga BBM Pertamax Turbo turun dari Rp 14.950 menjadi Rp 14.300 per liter (Pulau Jawa). Sementara harga BBM Dexlite dan Pertamina Dex justru naik.

Harga Dexlite naik dari Rp 17.800 menjadi Rp 18.000. Sementara itu, Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp 18.100 menjadi Rp 18.550.

Bagaimana dengan harga BBM Pertamina lainnya, seperti Pertalite, Pertamax, dan Solar?

Ketiga jenis BBM tersebut tidak ada perubahan harga per 1 November 2022. Harga BBM Pertalite di SPBU masih Rp 10.000 per liter, Pertamax Rp 13.900 (Pulau Jawa), serta Solar subsidi Rp 6.800 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM Pertamina per 1 November 2022.

Pertalite

Rp 10.000 per liter (seluruh Indonesia)

Pertamax

Rp 13.900 per liter (wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur)

Harga Rp 14.200 per liter (wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)

Harga BBM Pertamax Rp 14.500 per liter (wilayah Riau, Kepulauan Riau, Batam, Bengkulu)

Pertamax Turbo

Rp 14.300 per liter (wilayah Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)

Rp 14.600 per liter (wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua)

Rp 14.900 per liter (wilayah Riau, Kepulauan Riau, Batam, Bengkulu)

Solar Subsidi

Rp 6.800 per liter (seluruh Indonesia)

Dexlite

Harga Rp 18.000 per liter (wilayah Aceh, Sabang, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)

Harga Rp 18.350 per liter (wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)

Harga Rp 18.700 per liter (wilayah Riau, Kepulauan Riau, Batam, Bengkulu)

Pertamina Dex

Harga Rp 18.500 per liter (wilayah Aceh, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur)

Harga Rp 19.350 per liter (wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Barat).

