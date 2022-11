Honda Vario 125 dan Scoopy Jadi Primadona IMOS 2022, Laku 261 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - New Honda Vario 125 dan New Scoopy menjadi primadona dalam pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) di Jakarta Convention Center, Jakarta, 2-6 November 2022. Kedua skutik anyar Honda itu terjual sebanyak 261 unit selama pameran. Rinciannya adalah, New Vario 125 laku sebanyak 138 unit dan New Scoopy 123 unit.

”IMOS 2022 menjadi puncak penantian mode baru Honda, khususnya skutik yang menjadi pusat perhatian. Terima kasih atas kepercayaan pengunjung yang telah memilih sepeda motor Honda. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan sepeda motor yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumen di Indonesia,” kata General Manager Sales PT Astra Honda Motor (AHM) Didi Kwok dalam keterangan resmi, Senin, 7 November 2022.

Didi Kwok mengatakan jika kedua skutik ini baru disegarkan dan menjadi skutik yang paling dinanti para pecinta sepeda motor Honda di IMOS 2022. Keduanya memiliki penampilan baru yang lebih menawan, khususnya Vario 125 yang kini semakin fungsional dengan power outlet pada ruang penyimpanan.

Sementara itu, model lain yang tak kalah menyedot perhatian pengunjung adalah deretan Big Bike dan model premium. AHM memajang Honda Monkey 125, Honda ST125 Dax, dan Honda CT 125 di IMOS 2022. Ketiga model tersebut juga menyumbang 21 unit penjualan total pada gelaran ini.

Tak hanya itu Honda CB500X juga menjadi perhatian para pengunjung dan mencatatkan penjualan sebanyak 21 unit. Sedangkan untuk CB650R dan Rebel secara total terjual sebanyak 14 unit.

Sepanjang pameran IMOS 2022, AHM mencetak total penjualan sebanyak 548 unit. Model terbanyak adalah Vario 125 series dan Scoopy series. Terdapat deretan motor berkapasitas 160 cc juga mencatatkan penjualan yang tak kalah banyak, seperti New Honda ADV160, All New Honda PCX160, hingga Honda Vario 160 dengan total ketiganya terjual 145 unit.

