Honda Daftarkan Desain Mobil Baru di Indonesia, CR-V Generasi 6?

Honda tercatat telah mendaftarkan paten desain mobil barunya untuk pasar Indonesia. Ini diketahui dari data yang tercantum pada Berita Resmi Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Desain mobil terbaru Honda ini terdaftar dengan nomor permohonan A00202200178 yang tercatat pada 19 Januari 2022. Desain tersebut didaftarkan langsung oleh Honda Motor Co., Ltd.

Meski belum diketahui model mobil terbaru ini, namun Tempo memperkirakan ini adalah Honda CR-V generasi terbaru atau generasi ke 6. Model terbaru CR-V ini memiliki peluang besar masuk di Indonesia, mengingat mobil ini sudah meluncur terlebih dahulu di Amerika Serikat sebagai model global.

Honda untuk pertama kalinya meluncurkan generasi keenam Honda CR-V di Amerika Serikat pada 14 Juli 2022. CR-V anyar ini hadir dalam dua varian mesin, yaitu mesin turbo dan HEV (Hybrid Electric Vehicle), serta ditawarkan dengan empat varian, yaitu EX, EX-L, Sport, dan Sport Touring.

All New CR-V tipe EX dan EX-L menggunakan mesin berkapasitas 1.5 liter turbocharged 4 silinder segaris dengan tenaga maksimum 190 HP pada putaran mesin 6.000 rpm.

Sedangkan All New CR-V tipe Sport dan Sport Touring menggunakan mesin 2.0 liter 4 silinder segaris dipadu dengan dua motor sistem hybrid (two motor hybrid system) yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 204 HP.

Kemudian, All New Honda CR-V 2022 tipe EX & EX-L menggunakan transmisi CVT dengan teknologi Step-Shift programming. Untuk tipe Sport dan Sport Touring menggunakan transmisi two-motor hybrid system.

Honda CR-V generasi ke-6 akan mulai dijual di AS pada musim panas tahun ini. Khusus varian HEV akan mulai diproduksi dan dijual pada musim gugur 2022.

