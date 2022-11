Dijual Nyaris Rp 1,2 Miliar, Segini Cicilan Toyota bZ4X di Auto2000

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan mobil listrik pertama mereka di Indonesia, yakni Toyota bZ4X. Mobil listrik yang digunakan pada ajang KTT G20 ini sudah mulai bisa dipesan di seluruh dealer resmi Toyota di seluruh Indonesia, salah satunya Auto2000.

Seperti diketahui, harga Toyota bZ4X dipatok sebesar Rp 1,190 miliar on the road (OTR) DKI Jakarta. Auto2000 membuka pembelian mobil listrik ini dengan pilihan tenor 3, 4, dan 5 tahun, dengan down payment (DP) 30 persen.

"Auto2000 menyambut antusias kehadiran mobil listrik terbaru All New Toyota bZ4X. Kendaraan ramah lingkungan ini merupakan sarana mobilitas yang cocok untuk kehidupan modern perkotaan dan wisata di hari libur dengan tenang dan nyaman," kata Aftersales Business Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara dalam keterangan resminya.

Berikut adalah skema cicilan untuk mobil listrik Toyota bZ4X di Auto2000.

Tenor 36 bulan

DP Rp 357 juta

Angsuran per bulan Rp 27.840.000

Tenor 48 bulan

DP Rp 357 juta

Angsuran per bulan Rp 22.652.000

Tenor 60 bulan

DP Rp 357 juta

Angsuran per bulan Rp 19.968.000.

Untuk diketahui, Toyota bZ4X dilengkapi dengan baterai Lithium-ion 71,4 kWh. Baterai tersebut bisa diisi dengan charger AC voltase maksimal 6,6 kW dan charger DC voltase 150 kW. Melalui charger DC, pengisian daya hingga 80 persen dapat selesai dalam waktu 30 menit dan sekali pengecasan, mobil tersebut bisa menempuh jarak 500 km.

Mobil listrik Toyota bZ4X mampu menghasilkan tenaga 204 HP dan torsi puncaknya mencapai 266 Nm. Mobil listrik ini diklaim bisa untuk penggunaan on-road dan off-road, maupun perkotaan.

Toyota bZ4X sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) 3.0. Selain itu ada juga Telematics feature untuk mengoneksikan pengguna ke seluruh layanan Toyota melalui smartphone.

