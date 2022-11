Penjualan Mobil Honda Oktober 2022 Tembus 11.590 Unit, Brio Terlaris

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mengumumkan bahwa penjualan ritel mobil Honda sepanjang Oktober 2022 mencapai 11.590 unit. Angka penjualan ini ditopang oleh tiga model yaitu Honda Brio, All New Honda HR-V serta All New Honda BR-V. Secara total, penjualan Honda periode Januari hingga Oktober 2022 telah terkumpul sebanyak 99.983 unit, atau lebih besar 46 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pada bulan lalu, Brio menjadi model dengan penjualan tertinggi yakni sebesar 5.528 unit, atau sekitar 48 persen dari total penjualan HPM pada bulan Oktober 2022. Penjualan Brio sendiri terdiri dari Brio Satya sebesar 3.938 unit dan Brio RS sebesar 1.590 unit.

Sementara All New HR-V berkontribusi sebesar 25 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 2.893 unit di bulan Oktober. Model SUV lainnya, yaitu All New BR-V yang juga berkontribusi sebesar 17,30 persen dari total penjualan HPM dengan penjualan sebanyak 2.005 unit.

Model Honda lainnya juga turut memberikan kontribusi terhadap penjualan HPM pada bulan Oktober 2022 yaitu Honda City Hatchback RS sebesar 540 unit diikuti oleh New Honda CR-V dengan 488 unit, Honda Mobilio 59 unit. Kemudian untuk jajaran mobil sedannya, All New Honda City 38 unit, diikuti All New Honda Civic RS terjual 23 unit dan New Honda Accord 16 unit.

“Penjualan retail Honda di bulan Oktober kembali terdampak oleh pasokan chip semikonduktor yang masih belum stabil sehingga menyebabkan kapasitas produksi menurun. Kondisi ini kemungkinan masih akan berlangsung untuk beberapa model tertentu hingga akhir tahun 2022, dan karena itu kami memohon maaf kepada konsumen yang harus lebih lama menunggu produk yang telah dipesan. Meskipun demikian, kami optimis pasokan komponen akan berangsur membaik pada awal tahun 2023, sehingga kami dapat secepat mungkin mengirimkan produk kepada konsumen," kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor dalam keterangan resmi, Selasa, 15 November 2022.

Penjualan ritel mobil Honda Oktober 2022:

1 Honda Brio 5.528 2 All New Honda HR-V 2.893 3 All New Honda BR-V 2.005 4 Honda City Hatchback RS 540 5 New Honda CR-V 488 6 New Honda Mobilio 59 7 All New City 38 8 All New Civic RS 23 9 New Honda Accord 16 Total 11.590

Baca juga: Penjualan Honda Semester I 2022 Capai 53.910 Unit, Brio Terlaris

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto