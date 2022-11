Genesis Perluas Penjualan G80 Electrified di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Genesis mengumumkan akan memperluas penjualan mobil listrik G80 Electrifieddi empat negara bagian Amerika Serikat, yakni Maryland, Massachusetts, New Hampshire, dan Virginia.

“Kami dengan senang hati menawarkan jajaran mobil listrik kami yang terus bertambah kepada konsumen Amerika yang lebih luas,” kata chief operating officer Genesis Motor Amerika Utara, Claudia Marquez dikutip Carscoops pada Rabu, 15 November 2022.

Dengan perluasan penjualan G80 Electrified di empat negara bagian, itu berarti terdapat total 12 negara bagian yang bisa membeli sedan listrik mewah sub brand dari Hyundai Motors ini.

“Pelanggan telah menunggu dengan sabar untuk mendapatkan sedan eksekutif G80 Electrified baru. Kami senang dapat memperluas ketersediaan model ini hari ini di empat negara bagian lainnya,” kata Claudia.

Sedan listrik ini hadir dengan baterai 87,2 kWh yang menawarkan jangkauan hingga 454 km dengan sekali pengisian daya. Mampu mengisi daya cepat 350 kW, juga dapat diisi dari 10 hingga 80 persen hanya dalam 22 menit.

Electrified G80 ini memiliki baterai dengan daya pada sepasang motor yang ditempatkan di setiap poros agar memberikan mobil penggerak ke semua roda. Sepasang motor tersebut menawarkan daya total 365 hp dan torsi 516 lb-ft (setara 700 Nm).

Sedan mewah ini dilengkapi dengan kluster instrumen digital 3D berukuran 12,3 inci, sistem infotainment 14,5 inci, dan head-up display. Baik Android Auto dan Apple Carplay telah kompatibel dengan sistem pada G80.

Harga Genesis G80 Electrified yang juga digunakan di KTT G20 di Bali ini mulai dari Rp 1,2 miliar. Dengan pengumuman ini mobil ini akan tersedia di Arizona, California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Utah, Virginia, dan Washington.

KHOLIS KURNIA WATI | CARSCOOPS



