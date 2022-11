All New Ertiga Hybrid Punya Fitur Lampu Menyala Sendiri Saat Gelap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menjelaskan adanya fitur canggih yang terdapat pada All New Ertiga Hybrid. Produsen menyematkan fitur terbaru, yakni baru yaitu Autolight with Guide Me Light.

Fitur tersebut dapat mengotomatisasi headlight ketika berkendara di kondisi jalanan yang gelap. Tak hanya itu, pengemudi juga bakal mendapatkan penerangan beberapa saat ketika akan masuk atau keluar mobil.

Hal itu dibenarkan langsung oleh 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra. Dirinya menjelaskan bahwa fitur Autolight with Guide Me Light memudahkan pengendara saat mencari Ertiga Hybrid yang diparkir di tempat gelap.

“Fitur Autolight with Guide Me Light pada Suzuki Ertiga Hybrid dihadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang baru dan tentunya mendukung keamanan dan kepraktisan berkendara,” kata dia dalam keterangan resminya.

“Dengan fitur ini pemilik All New Ertiga Hybrid tidak perlu khawatir jika lupa mengoperasikan tuas untuk menyalakan lampu, karena jika tuas sudah diatur pada posisi Auto, maka lampu mobil akan menyala secara otomatis saat kondisi sekitar gelap,” tambah dia.

Tak hanya berfungsi menyalakan lampu secara otomatis dalam gelap, fitur ini juga dapat mematikan cahaya ketika kondisi sudah terang atau saat mesin dimatikan. Dengan begitu otomatisasi headlight itu bisa mengantisipasi keborosan pada accu.

Fitur Autolight with Guide Me Light pada mobil Ertiga Hybrid diklaim dapat menambah rasa aman dan praktis bagi pengendara yang terburu-buru. Selain itu teknologi ini juga dapat mengantisipasi dan meminimalisir ketidaknyamanan visual pengendara.

“Kami menyarankan agar calon konsumen dapat mencoba langsung keuntungan menggunakan fitur Autolight with Guide Me Light yang ada di All New Ertiga Hybrid dengan cara melakukan test drive pada unit yang tersedia di diler Suzuki terdekat,” ujar Donny.

“Selain fitur tersebut, konsumen juga dapat melakukan uji coba fitur lainnya yang ada di All New Ertiga Hybrid. Konsumen juga dapat menjadwalkan test drive melalui website resmi Suzuki www.suzuki.co.id,” tutup Donny.

