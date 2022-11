Suzuki Hadirkan Ambulance Service Campign di Hari Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan program Ambulance Service Campaign untuk memperingati Hari Kesehatan ke-58. Ini merupakan bentuk apresiasi Suzuki terhadap pelaku industri kesehatan.

Kampanye tersebut nantinya bakal memberikan hadiah berupa servis gratis di bengkel resmi Suzuki untuk mobil ambulans Suzuki APV berpelat merah. Program tersebut bakal berlaku selama 20-30 November 2022.

Hal itu disampaikan langsung oleh Asst. to Dept. Head of Fleet Business and Sales Support PT Suzuki Indomobil Sales, Sukma Dewi. Dirinya menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena ambulans dinilai memiliki peranan penting sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan.

“Bukan hanya berfokus pada penjualan ritel, Suzuki juga berfokus pada penjualan segmentasi fleet yang salah satunya seperti mobil ambulans,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.co.

“Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap peringatan Hari Kesehatan Nasional, kami menghadirkan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan bentuk pelayanan terhadap salah satu fasilitas pelayanan kesehatan,” tambah dia.

Suzuki APV memang sering digunakan sebagai mobil ambulans, karena memiliki dimensi yang lapang sehingga membuat tim medis leluasa melakukan pertolongan pertama kepada pasien. Mobil ini juga menawarkan fitur pendukung seperti emergency warning LED light side signal, lampu periksa pasien, oksigen, regulator, dll.

“Kami berharap hadirnya kampanye ini dapat menjadi ajang apresiasi kami dan salah satu bukti bahwa Suzuki peduli terhadap kesehatan masyarakat, dimulai dengan adanya servis gratis untuk salah satu fasilitas pelayanan kesehatan,” ujar dia.

“Kampanye ini dapat digunakan langsung oleh konsumen fleet dengan berkunjung ke bengkel resmi Suzuki terdekat atau melakukan booking melalui www.suzuki.co.id,” tutup Dewi.

