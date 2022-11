All New Toyota Kijang Innova Zenix Dijual Mulai Rp 419 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor merilis All New Toyota Kijang Innova Zenix, Senin, 21 November 2022. Model ini ditawarkan dalam tiga grade dengan opsi mesin bensin dan hybrid. Kijang Innova Zenix ditawarkan dengan harga mulai Rp 419 juta hingga Rp 611 juta. Harga berlaku on the road DKI Jakarta.

All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam tujuh varian yang dibagi dalam tiga kelas utama yakni Q, V, dan G. Pada grade Q 2.0 HV dilengkapi dengan Toyota Safety Sense 3.0 dan tersedia dalam puluhan Modelista sebagai paket tambahan.

Di grade V terdapat dua pilihan mesin yakni bensin dan hybrid EV. Grade 2.0 V HV tersedia opsi Modelista. Sedangkan di grade G juga tersedia dua pilihan mesin, termasuk hybrid EV.

All New Kijang Innova Zenix mendapatkan mesin bensin Toyota New Global Architecture (TNGA) 2.0L berkode M20S-FKS Dynamic Force Engine yang diklaim efisien dan bertenaga. Mesin berkubikasi 1.987 cc 4 silinder Dual VVT-i ini menghasilkan daya 174 PS pada 6.600 rpm dan torsi 20,9 Kgm pada 4.500-4.900 rpm.

Chief Engineer dari Toyota Motor Corporation Hideki Mizuma yang mengepalai pengembangan All New Kijang Innova Zenix mengklaim bahwa mesin baru ini lebih bertenaga dan efisien dibanding generasi sebelumnya. "Peningkatan efisiensinya sekitar 50 persen dibanding mesin Kijang Innova model sebelumnya," kata Mizuma.

Menurut Mizuma, pemilihan mesin berkapasitas 2.0L dinilain paling ideal untuk All New Kijang Innova Zenix. Baik dari sisi kapasitas mesin, tenaga, dan torsi. Sebab, kata dia, Kijang Innova di Indonesia dikenal sebagai kendaraan serba guna (Multi-purpose Vehicle) yang mampu membawa banyak penumpang dan digunakan untuk berkendara jarak jauh dengan berbagai medan jalan. "Jadi mesin 2.0L paling pas untuk MPV ini," ujar dia.

Pada varian hybrid, teknologi yang digunakan merupakan generasi kelima atau yang paling mutakhir dari Toyota, sama seperti yang digunakan pada Toyota Prius terbaru.

Sistem hybrid terbaru ini diklaim mampu mengoptimalkan kontrol produksi tenaga pada motor bakar dan motor listrik, sehingga menghasilkan performa yang superior, efisiensi yang lebih baik, serta rendah emisi gas buang.

Mesin TNGA 2.0L berkode M20A-FXS pada All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV menghasilkan daya 152 PS pada 6.000 rpm dan torsi 19,1 Kgm pada 4.400-5.200 rpm. Mesin 4 silinder Dual VVT-i ini diperkuat oleh motor listrik berdaya 113 PS dan torsi 21 Kgm, sehingga menghasilkan daya gabungan sebesar 186 PS.

Teknologi hybrid pada Kijang Innova Zenix diklaim memiliki emisi gas buang yang rendah, 108 gram CO2 per km (sedangkan pada mesin bensin 150 gram CO2 per km). Kadar emisi ini telah diuji di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat, dengan hasil 110 gram CO2 per km. Devisiasi di bawah 4 persen dinilai masih sesuai dengan klaim pabrikan.

Varian hybrid dilengkapi baterai Ni-MH yang dikemas dalam paket kompak dan disimpan di bawah kedua jok depan tanpa mengurangi ruang di area kabin. Mizuma mengklaim pemilihan baterai nikel cocok untuk All New Kijang Innova Zenix Hybrid EV karena memiliki ketahanan yang lebih baik di cuaca panas seperti Indonesia.

Daftar lengkap harga Kijang Innova Zenix (on the road DKI Jakarta):

Varian Bensin:

Tipe G: Rp 419 juta

Tipe V: Rp 467 juta

Varian Hybrid:

Tipe G: Rp 458 juta

Tipe V: Rp 530 juta

Tipe Q: Rp 611 juta

Baca juga: Toyota Kijang Innova Zenix Diluncurkan, Ada Varian Hybrid

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.