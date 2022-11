Wuling Almaz Hybrid Mejeng di GIIAS Semarang, Harganya Rp 473 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors berpartisipasi dalam pameran GIIAS Semarang 2022 yang digelar di Marina Convention Center (MCC). Dalam pameran ini, Wuling memboyong lini produk terbarunya, salah satunya adalah Wuling Almaz Hybrid yang belum lama ini diluncurkan.

"Setelah kami luncurkan secara nasional pada awal November lalu, hari ini kami dengan bangga menghadirkan Almaz Hybrid untuk masyarakat Semarang dan sekitarnya," kata Regional Sales Area Manager Wuling Motors, Angga dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Wuling Almaz Hybrid dipasarkan di Semarang dengan harga on the road (OTR) Semarang Rp 473.800.000. Selama pameran berlangsung, Wuling juga memberikan program pembelian Wuling YES (Year End Sale) mulai dari DP rendah, cicilan ringan, free maintenance, hingga lucky dip.

Tidak hanya memboyong Almaz Hybrid, Wuling juga menampilkan kendaraan terbaru lainnya di GIIAS Semarang 2022 antara lain Wuling Air ev dan New Cortez. Kemudian Wuling juga menyediakan unit test drive yang terdiri dari Almaz Hybrid dan Air ev.

Untuk diketahui, GIIAS Semarang 2022 digelar dari tanggal 23 hingga 27 November 2022. Semarang menjadi kota penutup rangkaian GIIAS The Series 2022 setelah sebelumnya digelar di BSD, Surabaya, hingga Medan.

GIIAS Semarang sendiri turut memperlihatkan 9 merek kendaraan penumpang, yakni DFSK, Daihatsu, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Wuling, dan Toyota. Sementara untuk merek sepeda motor ada Benelli, Keeway, Pacific E-series, United Motor, Polytron, dan Exotic Bike.

