Jadi Official Car Partner KTT G20, Wuling Air ev Diapresiasi Pejabat Negara

INFO OTOMOTIF – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berhasil digelar di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 lalu. Keberhasilan itu tak lepas dari semua pihak yang mendukung, salah satunya Wuling Motors sebagai official car partner.

Dalam KTT G20, Wuling berperan menyediakan 300 kendaraan listriknya, Wuling Air ev. Sebanyak 216 unit Air ev tipe Long Range dan 84 unit tipe Standard Range, mendukung mobilitas para delegasi G20 dan organisasi internasional selama acara berlangsung.

Para delegasi yang menikmati perjalanan bersama Wuling berasal dari Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Australia, Argentina, India, Inggris, Jepang, Italia, Jerman, Brazil, Kanada, Korea, Rusia, Meksiko, Perancis, Turki, China, dan Indonesia.

Selain itu, ada pula delegasi lain dari Belanda, Uni Emirat Arab, Fiji, Rwanda, Kamboja, Singapura, Senegal, Spanyol, dan Suriname.

Wuling Air ev juga memfasilitasi perjalanan berbagai organisasi internasional yang hadir pada ajang tersebut seperti Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), International Labor Organization (ILO), Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), World Trade Organization (WTO), dan World Health Organization (WHO).

Untuk memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, Wuling menyiapkan Jimbaran Pool sebagai pusat pelayanan dan pemeliharaan mobilnya. Di area seluas dua hektar itu, tim Wuling menyediakan 30 unit fasilitas pengisian daya, pembersihan, dan pemeriksaan menyeluruh demi menjamin keamanan dan kenyamanan peserta KTT G20.

Dalam pengoperasiannya, Wuling juga menerjunkan 300 pengemudi andal yang telah diberikan pengenalan dasar terhadap Air EV, teori penggunaan, hingga praktik berkendara di berbagai situasi dan kondisi jalanan. "Hal itu dilakukan agar jalannya mobilitas delegasi dan peserta konferensi internasional ini dapat berlangsung lancar dan baik," ujar Brand and Marketing Director Wuling Motors Indonesia Dian Asmahani.

Pelayanan dari Wuling ini diapresiasi oleh para pejabat negara. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Setya Utama, mengaku terkesan dengan tampilan stylish dan kenyamanan Air ev.

“Saya tidak menduga mobil yang kecil tapi begitu compact, modern interiornya. Di luarnya juga bagus dengan lampu-lampu LED yang modern tampilannya. Dan yang saya kaget adalah mobil kecil tapi empuk,” ujar Setya.

Ukuran Wuling Air ev yang compact justru menjadi poin plus bagi para penumpang. Penasihat Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jona Widagdo Putri, misalnya, menekankan fleksibilitas Wuling Air ev di berbagai situasi.

“Cocok digunakan dalam berbagai kondisi lalu lintas, khususnya saat macet. Mesinnya waktu kami coba juga cukup bagus, sehingga kalau digas cukup berasa,” kata Jona.

Hal senada diungkapkan Ngabdul Latif, Promitra Kementerian Perhubungan RI. “Di Bali ini jalanannya tidak terlalu besar. Tapi, ketika menggunakan Wuling Air ev, kita bisa masuk ke jalan mana pun itu,” ujar Ngabdul.

Sementara Ali Khomaini, Kepala Balai Diklat Industri Denpasar-Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, memuji fitur keselamatan yang memberikan rasa tenang saat berkendara.

“Saya mencoba di tol Bali dengan kecepatan 80 kilometer itu lumayan, tidak ada goyang sama sekali,” ujar Ali.

“Tapi peringatan untuk keselamatan itu selalu diingatkan sama Wuling, 80 kilometer, (keluar peringatan) batas kecepatan. Itu hebatnya Wuling yang ada sekarang ini,” kata dia.

Suksesnya Wuling Air ev dalam menjadi official car partner dalam perhelatan akbar KTT G20 di Nusa Dua, Bali tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Wuling dalam upaya mendukung inisiatif nasional dan global untuk masa depan yang lebih baik serta hijau melalui kendaraan yang ramah lingkungan.(*)