Penjualan Mobil New Xpander Cross Tembus 1.500 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) melaporkan penjualan mobil New Xpander Cross. Mereka memastikan bahwa pengiriman mobil ke konsumen masih terus berlangsung.

Menurut laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Oktober 2022 penjualan mobil wholesales Mitsubishi mencapai 6.108 unit. Xpander Cross menjadi model yang paling banyak berkontribusi, yakni 2.581 unit.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Tetsuro Tsuchida. Dirinya menjelaskan bahwa pengiriman mobil ke pelanggan berlangsung optimal, karena Mitsubishi telah menyediakan produksi mobil sejak Oktober.

"Secara simbolis kami serahkan ke 50 kustomer di Jadobetabek. Namun di daerah lainnya sudah kami kirimkan juga. Jadi secara total sudah ada 1.500 pengiriman," kata dia, dikutip Tempo.co dari Antara.

"Untuk produksi sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya sejak awal kami bilang produksi akan dimulai pada Oktober. Sekarang juga diler sudah punya ready stock, jadi konsumen yang ingin memesan tidak perlu khawatir. Sekarang kami berusaha secepat-cepatnya," tambah dia.

Dirinya lebih lanjut menyebut pengiriman New Xpander Cross berbarengan dengan perayaan 50 tahun Mitsubishi di industri otomotif Indonesia. Dalam memeriahkannya, MMKSI menyelenggarakan “Life’s Adventure Park” di Gandaria City.

“Life’s Adventure Park” merupakan event aktivitas bersama keluarga yang dibagi menjadi tiga zona utama, yakni Daily Life’s Adventure Zone, Wonderful Life’s Adventure Zone dan Tomorrow’s Life Adventure Zone,” jelas Tsuchida.

Pada acara tersebut Mitsubishi turut mengundang beberapa penyanyi dan artis ternama, seperti Ari Lasso, RAN, Ringgo Family, dan Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar.

Selain mendapatkan hiburan dari beberapa bintang tamu, pengunjung nantinya juga bisa menjajal beberapa mobil Mitsubishi. MMKSI dipastikan bakal membuka test drive pada model New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport dan Outlander PHEV.

“Kami dapat memastikan ketersediaan unit New Xpander dan New Xpander Cross kepada konsumen, sekaligus mengundang Anda untuk mengunjungi ‘Life’s Adventure Park’ untuk merayakan momen adventure Anda sekeluarga,” kata President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura.

ANTARA

