Mobil Listrik MEvITS Buatan ITS, Daya Tempuh 200 Km

TEMPO.CO, Jakarta - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan mobil listrik serbaguna yang diberi nama Multipurpose Electric Vehicle ITS atau MEvITS hari ini, Minggu, 27 November 2022.

"MEvITS ini adalah produk yang dirancang dan dikembangkan sepenuhnya oleh ITS. Bekerja sama dengan beberapa startup ITS, MEvITS menjadi suatu mobil listrik berkonsep pickup yang tangguh, hemat energi, elegan serta stylish," kata Ketua Tim Pengembangan MEvITS Harus Laksana Guntur di Kampus ITS, Surabaya, Jawa Timur.

Peluncuran mobil listrik MPV MEvITS karya sivitas akademika ITS tersebut dilakukan bersamaan dengan perhelatan tahunan temu alumni Teknik Mesin ITS yang bertajuk "Pulang Bengkel". Peluncuran pun disaksikan oleh alumni Teknik Mesin dari berbagai angkatan.

Menurut Harus Laksana Guntur, MEvITS diciptakan tak hanya sebagai mobil penumpang. Namun bisa juga untuk mengangkut barang. Dengan saya 20 kWH, mobil listrik ini dapat menempuh jarak hingga 200 kilometer sekali isi daya penuh dengan kecepatan maksimum 100 kilometer/jam.

Dia pun berharap harga mobil listrik MPV MEvITS dijangkau oleh masyarakat luas. "Maka kami berusaha berinovasi agar mobil ini dayanya tak terlalu besar," ujarnya.

