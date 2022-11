Sayembara Nama SUV Listrik Jeep Wagoneer S, Bisa 50 Karakter

TEMPO.CO, Jakarta - Jeep membuka sayembara nama untuk produk baru mobil SUV listrik Jeep Wagoneer S hingga 2 Desember 2022. Yang menarik, namanya paling banyak 50 karakter termasuk spasi.

Kontes sayembara “Name the New Wagoneer” tersebut hanya boleh diikuti penduduk tetap AS yang sah dan berusia dewasa di negara bagian masing-masing.

Mengutip laman Autoblog hari ini, Senin, 28 November 2022, peserta cukup membuka situs web Jeep lalu memasukkan beberapa detail identitas, memasukkan usulan nama Wagoneer maksimal 50 karakter, lalu mengirimkannya.

"Kami tidak menguji sistem untuk batasan, tetapi satu-satunya batasan yang kami lihat sesuai aturan kontes adalah entri harus original belum pernah dipublikasikan sebelumnya," kata Presiden Jeep Christian Meunier kepada Motor Trend pada akhir Oktober silam.

Batasan boleh 50 karakter tentu cukup panjang untuk nama mobil SUV listrik Jeep. Kata terpanjang di kamus Bahasa Inggris, Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis, berisi 45 karakter.

Mungkin Jeep ingin menjaring nama tanpa mau membatasi kreatifitas peserta. Mungkin juga terinspirasi nama mobil yang panjang, seperti BMW Individual M760i xDrive Model V12 2016 Excellence THE NEXT 100 YEARS dan Land Rover Range Rover Evoque 2.0 TD4 E-Capability 4x4 HSE Dynamic generasi kedua.

Meski begitu, Jeep menyatakan nama mobil yang menang kontes tidak otomatis menjadi nama global Jeep Wagoneer listrik tersebut.

Peserta bisa menciptakan nama dari spesifikasi SUV listrik Jeep Wagooner S. SUV listrik ini memiliki motor ganda yang menghasilkan gabungan 600 tenaga kuda dan kecepatan scoot 3,5 detik hingga 60 mil per jam.

Pengemudi bisa menggenjot hingga jarak 400 mil sekali isi penuh daya. Jeep Wagooner S pun memiliki penggerak empat roda (4WD) standar dan sistem manajemen medan untuk melalap rute apa pun.

Hadiahnya menggiurkan. Hadiah utama bagi pemenang sayembara adalah keabadian dan perjalanan ski ke Jackson Hole Mountain Resort untuk empat orang.

Hadiah mencakup tiket pesawat, penginapan, tiket lift, persewaan, panduan atau instruksi, dan kartu hadiah USD 1.000 ke toko ritel, plus paket senilai USD 40.000.

Jeep bahkan akan membuka pemesanan mobil SUV listrik Wagooner S baru itu dengan nama pemenang pada awal 2023.

ZAIDAN FADHIL | AUTOBLOG | JOBPIE

Baca: Jeep Luncurkan SUV Grand Wagoneer, Pesaing Chevy Taho

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.com.