OLX Autos IMX 2023 Janjikan Banyak Kejutan, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran modifikasi mobil OLX Autos IMX 2023 menjanjikan banyak kejutan dengan mengusung tema The Future of Creatifity.

"Menginjak tahun ke-6, IMX menyambut positif era baru teknologi dan migrasi kendaraan listrik di Indonesia dengan menyajikan beragam program yang lebih menarik dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,” kata IMX Project Director Andre Mulyadi pada acara Kick Off di Beerhall, SCBD, Jakarta Selatan, hari ini, Senin 28 November 2022.

Menurut dia, OLX Autos IMX 2023 akan menghadirkan program yang lebih kreatif dan menarik serta kekinian dengan venue yang lebih besar ketimbang sebelumnya. Gelaran ini akan menghadirkan banyak modifikasi mobil listrik yang berorientasi masa depan.

Andre menerangkan bahwa keseruan pameran modifikasi mobil terbesar di Indonesia ini akan menyajikan IMX Series 2023 di beberapa kota besar, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali.

IMX 2023 pun menjanjikan program yang menarik, seperti IMX Blackstone LiveModz All Star Challenge 2023, IMX Overseas Guest, NMAA Top 50, New Car Dress Up, IMX Special Deals, IMX Garage Sale dan IMX Aftermerket Auction, serta IMX Masterclass.

Puncak acara pameran modifikasi mobil OLX Autos IMX 2023 akan digelar pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 di Hall A – B JCC Senayan, Jakarta.

KHOLIS KURNIA WATI | JOBPIE

