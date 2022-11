Dua Varian Pelumas Toyota Motor Oil Terbaru Diluncurkan, Bisa untuk Kijang Innova Zenix

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota-Astra Motor (TAM) meluncurkan dua varian baru dari oli Toyota Motor Oil (TMO) yaitu TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) dan TMO LITE 0W-20 SN GF-5.

Direktur Pemasaran TAM, Anton Jimmi Suwandy, menyebutkan bahwa peluncuran kedua varian TMO tersebut sebagai salah satu bagian dari inisiatif Toyota dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan yang kian beragam dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kendaraan Toyota.

”Peluncuran 2 varian terbaru Toyota Motor Oil ini adalah wujud dari total ownership experience yang Toyota tawarkan bagi para pelanggan, yaitu melalui penyediaan layanan terbaik mulai pada saat membeli hingga perawatan kendaraan. Kami berharap, varian terbaru TMO ini dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Toyota akan kenyamanan berkendara dan kualitas kendaraan yang senantiasa terjaga,” kata Anton dalam keterangan resmi, Rabu, 30 November 2022.

TMO merupakan genuine oil yang dikeluarkan oleh Toyota-Astra Motor untuk pasar Indonesia. Seluruh spesifikasi varian TMO ditentukan oleh Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang dan telah disesuaikan dengan standar global.

Toyota merekomendasikan penggunaan pelumas TMO pada kendaraan. Pasalnya, formula pelumas TMO diklaim telah disesuaikan dengan kinerja mesin Toyota, —bahkan untuk kendaraan Toyota dengan model mesin terbaru sekalipun—, sehingga mampu membuat performa mesin kendaraan semakin optimal.

TMO memiliki ACTIFILM Technology Double Protector yaitu lapisan membran Double Protector yang didesain khusus oleh Toyota dengan keseimbangan formula yang optimal dalam melindungi setiap bagian mesin bahkan celah terdalam dan terkecil sekalipun dari keausan dan kebocoran, serta sekaligus berfungsi sebagai penghancur kerak pada dinding mesin.

TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6)



TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) adalah varian tertinggi baru dari TMO. Varian ini direkomendasikan pada model-model terbaru Toyota dengan mesin Toyota New Global Architecture (TNGA), seperti All New Voxy, Camry Hybrid, Raize, dan juga pada All New Kijang Innova Zenix yang baru diluncurkan baru-baru ini.

Pelanggan disarankan untuk mengecek di buku manual untuk memastikan bahwa kendaraannya direkomendasikan untuk menggunakan TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6).

TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) tersedia dalam 2 ukuran, yaitu ukuran 1 L dan 4 L. TMO 0W-16 SN GF-5 (Applicable for SP GF-6) tersedia di seluruh bengkel resmi Toyota.





TMO LITE 0W-20 SN GF-5

TMO LITE 0W-20 SN GF-5 hadir sebagai bagian dari upaya Toyota untuk menyesuaikan dengan teknologi kendaraan yang semakin berkembang dan juga mengarah pada teknologi yang ramah lingkungan.

Varian ini dapat memberikan proteksi maksimal pada kendaraan dan mendukung penghematan bahan bakar dan rendah emisi. TMO LITE 0W-20 SN GF-5 adalah oli dengan viskositas rendah namun memiliki harga yang lebih terjangkau.

TMO LITE 0W–20 SN GF-5 cocok untuk kendaraan Toyota dengan kapasitas oli sama atau di bawah 3,5L seperti mobil LCGC (Agya dan Calya), atau pun model-model lainnya seperti Avanza, Veloz, Raize, Sienta, Yaris, Rush, dan lain-lain. Varian ini hadir dengan 1 ukuran yaitu 3,5 L.

