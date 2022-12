Harga BBM BP Naik Per 1 Desember 2022, BP 90 Lebih Mahal dari Pertalite

TEMPO.CO, Jakarta - BP Indonesia menaikkan harga BBM jenis BP 90, BP 95, BP Ultimate, dan BP Diesel per 1 Desember 2022. Hanya BP 92 yang harganya tetap.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis BP dalam keterangannya, dikutip Tempo hari ini, Kamis, 1 Desember 2022.

Harga BBM BP 90 dengan RON 90 atau setara Pertalite yang semula Rp 13.460 per liter menjadi Rp 14.050. Harga BP 90 sekarang lebih mahal ketimbang Pertalite yang dibanderol Rp 10.000.

Kemudian harga BBM BP 95 naik dari Rp 14.150 per liter menjadi Rp 14.700, BP Ultimate (RON 95) naik harga Rp 890 per liter menjadi Rp 15.100.

BBM diesel milik BP, yakni BP Diesel naik harga dari Rp 18.380 per liter menjadi Rp 18.660. Kenaikan harga tidak berlaku untuk BBM BP 92, yang masih dipatok Rp 14.150 per liter.

Berikut daftar harga BBM BP per 1 Desember 2022:

BP 90: Rp 14.050 per liter

BP 92: Rp 14.150 per liter

BP 95: Rp 14.700 per liter

BP Ultimate: Rp 15.100 per liter

BP Diesel: Rp 18.660 per liter.

