Honda WR-V Sudah Dipesan 1.500 Unit, PT HPM Genjot Produksi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan pemesanan mobil SUV Honda WR-V sudah mencapai 1.500 unit lebih. Honda pun memulai produksi massal di pabrik mobil Karawang, Jawa Barat.

"Dengan dimulainya produksi ini, kami sudah siap untuk memenuhi permintaan konsumen," kata President Director PT HPM Kotaro Shimizu, dikutip hari ini, Jumat, 2 Desember 2022.

Produksi mobil Honda WR-V menambah daftar model mobil Honda yang diproduksi di Karawang. Sebelumnya, sudah ada beberapa model yang diproduksi lokal, seperti Honda Brio, All New HR-V, All New BR-V, City Hatchback RS, CR-V, dan Honda Mobilio.

Pabrik HPM di Karawang berdiri di atas lahan 51,52 hektare yang memproduksi model-model mobil untuk pasar dalam negeri dan ekspor. Dari pabrik ini, Honda telah mengekspor 22.680 Honda Brio dan 2.941 Honda BR-V.

Mobil SUV Honda WR-V dibekali mesin 1.500 cc DOHC i-VTEC berstandar Euro 4. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 121 PS pada putaran mesin 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.300 rpm.

Honda WR-V diluncurkan dalam tiga varian, yakni E CVT, RS CVT, dan RS CVT with Honda Sensing.

Harga mobil SUV Honda WR-V E CVT Rp 271,9 juta, tipe RS CVT Rp 289,9 juta, serta tipe RS CVT with Honda Sensing Rp 309,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

