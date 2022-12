Kelebihan dan Kekurangan Servis Sepeda Motor di Bengkel Resmi dan Non Resmi

TEMPO.CO, Jakarta -Setiap unit sepeda motor perlu dilakukan perawatan secara berkala atau servis. Dalam hal ini, pemilik motor dapat memilih bengkel yang dijadikan tempat servis, yaitu bengkel resmi dan non resmi. Sebelum memutuskan untuk servis di bengkel resmi atau non resmi, pemilik motor perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bengkel.

Bengkel resmi merupakan bengkel yang berdiri di bawah merek motor yang bersangkutan, misalnya bengkel resmi YAMAHA, bengkel resmi HONDA, SUZUKI dan lain-lain. Adapun non resmi merupakan bengkel dikelola swasta yang mayoritas menerima semua merek dan jenis motor.

Bengkel Resmi

Jika Anda memilih bengkel resmi sebagai tempat untuk servis motor, Anda dapat melakukan konsultasi perawatan langsung dengan ahli yang sudah memahami segudang masalah seputar motor konsumen dan cara mengatasinya. Mekanik yang ada di bengkel resmi juga sudah bersertifikasi.

Selain itu, bengkel resmi selalu memastikan suku cadang yang diberikan ke konsumen merupakan barang asli. Bengkel resmi akan memastikan ketersediaan suku cadang, baik itu fast moving seperti kampas rem atau slow moving misalnya piston. Jika Anda servis motor di bengkel resmi, Anda akan disediakan tempat ruang tunggu yang nyaman.

Kendati memiliki banyak kelebihan, bengkel resmi juga memiliki beberapa kekurangan. Merujuk dari maxxis.id, biaya perawatan atau servis cenderung lebih tinggi. Hal ini berkaitan dengan kualitas jasa dan suku cadang yang diberikan. Selain itu, biaya servis di bengkel resmi sudah ditentukan, tidak seperti di bengkel non resmi yaang masih memungkinkan untuk terjadi negosiasi.

Bengkel Non Resmi

Dikutip dari moladin.com, bengkel non resmi dapat dengan mudah Anda temukan dimana-mana, mulai dari kota hingga desa, dari besar hingga kecil. Biasanya bengkel non resmi milik perseorangan. Di bengkel non resmi, tidak hanya melakukan perbaikan dan perawatan pada satu merek motor saja, melainkan berbagai merek motor. Selain itu, jam operasional bengkel non resmi lebih lama dibanding bengkel resmi.

Namun bedanya dengan bengkel resmi, bengkel sepeda motor non resmi ini menggunakan suku cadang yang tidak selamanya asli atau orisinil. Hal inilah yang membuat biaya perawatan atau perbaikan di bengkel non resmi lebih terjangkau. Peralatan yang digunakan montir pun standard, dan montir biasanya berpakaian bebas atau tanpa seragam.

