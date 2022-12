BMW Seri 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp 900 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia meluncurkan BMW seri 3 terbaru pada Jumat, 2 Desember 2022, di Plaza Senayan, Jakarta. Sedan ini dijual di pasar otomotif Indonesia dengan harga mulai Rp 900 jutaan.

“Sebagai pemimpin di segmennya baik secara global maupun di Indonesia, BMW Seri 3 terus hadirkan beragam terobosan baru dan menghadirkan tolak ukur baru di segmennya," kata Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania.

"Model kendaraan ini, berhasil mewujudkan kombinasi tampilan sporty dan kedinamisan luar biasa, juga telah menjadi tulang punggung BMW dalam hal penjualan selama bertahun-tahun,” ujarnya di acara peluncuran BMW Seri 3 dan Exhibition di Plaza Senayan Jakarta.

Secara tampilan, perubahan yang paling terlihat adalah bentuk kidney BMW Seri 3 sedikit lebar. Dengan bumper baru berbentuk air hexagonal dan lubang anginnya di pojokan berbentuk L membuat sedan ini terlihat lebih sporty.

Pada bagian interior, BMW melakukan banyak perubahan. Itu terlihat pada penggunaan layar besar di dashboard bernama BMW Curve Display. Hal ini membuat BMW seri 3 terasa lebih high-tech.

Instrument cluster digital 12,3 inci dirancang seolah menjadi satu kesatuan dengan layar multimedia untuk penumpang, yang ukurannya sebesar 14,9 inci.

Bicara spesifikasi, BMW Seri 3 hadir dengan dua varian, yakni BMW 320i dan 330i yang memiliki beberapa trim yaitu Sport, M Sport dan Dynamic. Untuk 320i ini dibekali mesin empat silinder 2,0 yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 184 tenaga kuda dan torsi 250 Nm.

Lalu untuk model BMW 330i juga sama menggunakan mesin empat silinder segaris serupa dengan 320i. Pada varian ini, BMW Seri 3 bisa menghasilkan hingga 258 tenaga kuda dan torsinya mencapai 400 Nm.

Soal harga, BMW 320i M Sport dibanderol Rp 927 juta (Off the Road) DKI Jakarta. Sementara BMW 330i M Sport Pro dibanderol Rp 1,27 miliar (Off the Road).

KHOLIS KURNIA WATI

