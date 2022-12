Sedan BMW M4 CSL Special Edition, Hanya 2 untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia menghadirkan mobil baru BMW M4 CSL Special Edition dalam peluncuran BMW Seri 3 terbaru dan exhibition di Plaza Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat, 2 Desember 2022.

mobil mewah sedan ini hanya diproduksi 1.000 unit, dan dua di antaranya dijual di Indonesia.

“Untuk merayakan hari jadi yang ke-50, BMW menghadirkan BMW M4 CSL Special Edition," ujar Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania pada peluncuran BMW Seri 3 dan Exhibition.

Dia menjelaskan mobil sedan ini dikembangkan dari sebuah coupe performa tinggi yang laris di pasaran.

BMW M4 CSL Special Edition ini diproduksi dalam jumlah terbatas hanya ada 1000 unit untuk market global. Di Indonesia hanya terdapat dua unit BMW M4 CSL Special Edition.

CSL special edition ini merupakan generasi ke-6 dari M4 yang diproduksi sangat terbatas di dunia untuk perayaan 50 tahun pabrikan Jerman tersebut. Mobil ini lebih ringan dari generasi M4. Menggunakan material ringan seperti panel plastik dengan serat karbon serta bahan titanium, dengan material tersebut BMW bisa mengurangi bobot mobil hingga 108,8 kg dibanding versi M4 sebelumnya.

Performa sedan mewah ini sangat powerfull dengan 550 tenaga kuda dengan torsi 650 nm dan menggunakan transmisi MBHP Automatic RWD Only. Selain itu sedan mewah sporty ini juga menggunakan CSL-specific driving dynamics pack, RWD only. New DSC/MDM setting, steering, VDP dan suspensi.

Karena diproduksi dengan jumlah terbatas, sedan BMW M4 CSL Special Edition ini dibanderol sekitar Rp 2 miliar, belum termasuk ongkos kirim. Akan tetapi bagi penggemar BMW yang ingin melihat secara langsung bagaimana bentuk mobil limited edition ini bisa mengunjungi exhibition BMW di Plaza Senayan yang diselenggarakan pada 2-4 Desember 2022.

KHOLIS KURNIA WATI | JOBPIE

