OLX Autos Buka Lagi 2 Showroom Mobil Bekas, Lihat Lokasinya

TEMPO.CO, Jakarta - OLX Autos Indonesia, yang mengklaim sebagai pemimpin pasar mobil bekas di Indonesia, membuka dua store atau showroom baru di Banten dan Jawa Barat.

Kedua store mobil bekas tadi terdapat di Tangerang City Mall, Tangerang, dan Resinda Park Mall, Karawang, yang berpotensi besar menjangkau lebih banyak masyarakat Tangerang dan Karawang.

OLX Autos mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal kedua 2022 rumbuh positif year on year sebesar 5,68 persen. Pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mencapai 5,7 persen.

"Menjelang akhir 2022 OLX Autos terus memperkuat pasar di wilayah Jawa Barat dan Banten," kata Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia Agung Iskandar dalam siaran pers hari ini, Sabtu, 3 Desember 2022.

Kini, perusahaan jual-beli mobil bekas OLX Autos memiliki 20 showroom mobil bekas yang tergabung dalam lebih dari 100 jaringan Authorized Dealer OLX Autos. Jaringan ini didukung lebih dari 4.000 mitra.

OLX Autos memiliki lebih dari 100 inspection center di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Malang, dan Sidoarjo.

Agung mengatakan mobil bekas OLX Autos dapat diakses secara online melalui website OLX Autos yang siap memberikan pilihan lebih dari 3.000 mobil bekas berkualitas.

