Toyota Avanza dan Innova Jadi Incaran di Pasar Mobil Bekas

TEMPO.CO, Jakarta - OLX Autos Indonesia menjelaskan bahwa beberapa mobil MPV seperti Toyota Avanza dan Kijang Innova menjadi model paling banyak dicari di pasar mobil bekas pada Oktober 2022. Data tersebut diketahui dari Otobarometer milik OLX Autos Indonesia.

Kabar itu dibenarkan langsung oleh Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia Agung Iskandar. Namun dirinya tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah penjualan mobil bekas dari dua model tersebut.

"Data Otobarometer per Oktober 2022, terlihat bahwa di Indonesia terdapat merek mobil yang paling banyak diminati, antara lain Toyota Avanza, Toyota Kijang Innova, Honda Jazz, Honda Brio, dan Honda CR-V," kata dia, dikutip dari Antara hari ini, Senin, 5 Desember 2022.

Otobarometer juga mengungkapkan bahwa kendaraan bekas yang paling banyak dicari adalah tipe minibus, MPV, dan SUV. Sementara untuk pilihan warna yang paling banyak dicari adalah hitam, putih, dan silver.

Menurut Agung, masyarakat lebih banyak mencari mobil bekas melalui website. Menjelang penutupan tahun, OLX Autos akan mempeluas jaringan penjualannya untuk memastikan jangkauan pasarnya mencapai ke masyarakat luas.

"Akan kami perluas jangkauan kami agar konsumen mendapatkan mobil impian. Terlebih bisa menjadi mobil yang menemani liburan panjang di akhir tahun ini," jelasnya.

OLX Autos Indonesia sendiri pada tahun ini baru saja meresmikan dua diler baru di wilayah Tangerang dan Karawang. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk konsistensi OLX Autos untuk memperkuat pasar mobil bekas Tanah Air.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

