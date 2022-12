Harga BBM Revvo 92 di SPBU Vivo Turun Jadi Rp 14.000, Beda Tipis dengan Pertamax

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika perusahaan SPBU menaikkan harga BBM pada bulan ini, justru harga BBM turun di SPBU Vivo Energy Indonesia.

Ada dua BBM Vivo yang mengalami penurunan harga, yakni Revvo 90 dan Revvo 92.

Harga BBM Revvo 90 pada Desember 2022 turun dari Rp 12.600 per liter menjadi Rp 12.000. Harga BBM dengan RON 90 ini lebih mahal dari produk Pertamina yang menjadi pesaingnya, yakni Pertalite yang Rp 10.000 per liter.

BBM Revvo 92 (RON 92) sekarang dijual Rp 14.000 per liter dari sebelumnya Rp 14.140. Sekarang harga Revvo 92 beda tipis dengan Pertamax yang Rp 13.900 per liter.

Berikut adalah daftar lengkap harga BBM Vivo per 5 Desember 2022:

Revvo 90: Rp 12.000 per liter

Revvo 92: Rp 14.000 per liter

Revvo 95: Rp 14.600 per liter.

