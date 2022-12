5 Bulan Meluncur, Pemesanan Wuling Air ev Sudah 4.000 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Wuling Motors mengumumkan penjualan Wuling Air ev sudah 4.000 unit.

Jumlah penjualan mobil tersebut diraih sejak mobil listrik itu diluncurkan pada Agustus lalu.

"Ini di luar ekspektasi kami. Awalnya kami menyangka masyarakat masih belum familiar dengan mobil listrik," kata Media Relations PT Wuling Motors Brian Gomgom, dikutip dari Antara hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.

Gomgom mengungkapkan tingginya pemesanan Wuling Air ev tidak terlepas dari jarak tempuh mobil yang bisa mencapai 300 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mobil listrik mungil tersebut juga dilengkapi sejumlah fitur canggih, seperti perintah suara berbahasa Indonesia untuk menyalakan radio hingga membuka kaca.

"Mobil ini dapat memudahkan mobilitas masyarakat di perkotaan," ucapnya.

Per Desember 2022, harga Wuling Air ev masih bertahan. Untuk tipe Standard Range dibanderol Rp 238 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, sedangkan tipe Long Range dilego Rp 295 juta.

