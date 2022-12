Citroen Luncurkan 3 Mobil Baru di Indonesia, Ada Mobil Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Distributor mobil Citroen di Indonesia, PT Indomobil Wahana Trada, meluncurkan tiga mobil baru untuk pasar Indonesia.

Ketiga mobil baru tadi terdiri dua mobil mesin konvensional dan satu mobil listrik.

Model mobil mesin bensin yang diluncurkan adalah New Citroen C3 dan New Citroen C5 Aircross. Sedangkan mobil listrik pertama Citroen di Indonesia adalah New Citroen e-C4.

"Jajaran produk awal yang ambisius yang kami bawa ke pasar ini diharapkan dapat melayani berbagai kebutuhan dan mobilitas masyarakat Indonesia. Termasuk model e-C4 yang merupakan jawaban untuk mobilitas masa depan," kata Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis Christophe Musy dalam peluncuran hari ini, Rabu, 7 Desember 2022.

Mobil baru New Citroen C3 dibekali mesin 1.198cc yang dipadukan dengan transmisi manual 5 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga 81 HP pada putaran mesin 5.750 rpm dan torsi 115 Nm di 3.750 rpm.

New Citroen C5 Aircross mengusung mesin 4 silinder Twin Scroll Turbo High Pressure (THP) berkapasitas 1.598cc yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 165 HP di 6.000 rpm dan torsi 240 Nm di 1.400 rpm.

Adapun mobil listrik New Citroen e-C4 mengusung motor penggerak yang menghasilkan tenaga 100 kW atau setara dengan 136 HP dan torsi 300 Nm.

Mobil baru tersebut mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 9 detik dan kecepatan maksimumnya mencapai 150 km per jam.

Motor listrik pada Citroen e-C4 ditenagai baterai 50 kWh yang mampu menempuh jarak maksimal 350 kilometer.

Pengisiannya hanya membutuhkan waktu 25 menit menggunakan fast charging, sementara dengan charging normal, membutuhkan waktu 7 jam 30 menit.

Harga mobil baru low SUV New Citroen C3 dibanderol mulai Rp 225 juta on the road (OTR) DKI Jakarta, sedangkan C5 Aircross diperkirakan Rp 1,064 miliar dan mobil listrik Citroen e-C4 Rp 1,196 miliar.

"Harga Citroen C5 Aircross dan e-C4 belum resmi, mungkin pada Januari 2023 baru ada harganya," ucap Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan.

