Mobil Listrik Citroen e-C4 Rilis di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indomobil Wahana Trada selaku distributor produk Citroen di Indonesia meluncurkan mobil listrik pertama mereka, yakni New Citroen e-C4.

"Kami yakin e-C4 akan menjadi sebuah pilihan kendaraan berteknologi EV terbaik bagi konsumen kami di Indonesia," kata Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan hari ini, Rabu, 7 Desember 2022.

Mobil listrik New Citroen e-C4 mengusung motor penggerak yang menghasilkan tenaga 100 kW atau setara dengan 136 HP dan torsi 300 Nm. Mobil listrik ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 9 detik dan kecepatan maksimumnya mencapai 150 km per jam.

Motor listrik pada e-C4 ditenagai baterai Lithium-ion 50 kWh/400V yang mampu menempuh jarak maksimal 350 kilometer. Terkait pengisiannya, hanya membutuhkan waktu 25 menit menggunakan fast charging, sementara dengan charging normal, membutuhkan waktu 7 jam 30 menit.

Mobil merek Prancis ini dilengkapi dengan mode pengereman yang mendukung deselerasi tanpa harus menekan pedal rem dan meningkatkan jangkauannya. Sistem ini memungkinkan baterai mobil lustrik terisi selama fase pengereman dan deselerasi.

Mobil listrik New Citroen e-C4 dilengkapi sejumlah fitur keselamatan, seperti Adaptive Cruise Control, City Stop, Active Lane Positioning Assist, Driver Attention Allert, Traffic Sign Recognition, serta Blind Spot Detection.

Citroen e0C4 memiliki tiga mode berkendara, yakni Eco, Normal, dan Power.

Harga Citroen e-C4 dibanderol sekitar Rp 1,196 miliar. Harga tersebut belum resmi.

"Masih ada beberapa hal teknis yang harus kami olah, mungkin di bulan Januari 2023 baru ada harganya," ucap Stefan.

