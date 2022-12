Perbandingan Citroen C3 vs Duo Raize - Rocky, Ayo Pilih Mana?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indomobil Wahana Trada selaku distributor produk Citroen di Indonesia resmi meluncurkan SUV kompak New Citroen C3.

Mobil baru tersenut akan bersaing antara lain dengan Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

"New Citroen C3 memberikan pelanggan keleluasaan kustomisasi yang komprehensif dan tak tertandingi di kelas. Kami yakin ini akan menjadi ikon gaya baru bagi konsumen muda dan progresif di Indonesia," kata Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan, Rabu, 7 Desember 2022.

Persaingan di segmen small SUV Indonesia memang terbilang ketat mengingat banyaknya model di segmen tersebut. Oleh sebab itu, Tempo akan memberikan komparasi antara New C3 dengan duo Raize - Rocky, dari sisi spesifikasi hingga harganya.

Spesifikasi

Mobil SUV kompak New Citroen C3 dibekali mesin 1.198 cc yang dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 81 HP pada putaran mesin 5.750 rpm dan torsi 115 Nm di 3.750 rpm.

Sementara Toyota Raize hadir dalam dua opsi mesin, yakni 1.0 Turbo dan 1.2 non-turbo. Untuk mesin turbonya menghasilkan tenaga 98 PS dan torsi 140 Nm, sementara mesin 1.200cc mampu menghasilkan tenaga 88 PS dan torsi 112 Nm.

Daihatsu Rocky juga dibekali dua pilihan mesin, yakni 1.0 Turbo dan 1.200cc. Mesin Turbonya mampu menghasilkan tenaga 95 PS dan torsi 147 Nm, sementara mesin 1.200cc mampu menghasilkan tenaga 86 PS dan torsi 112 Nm.

Fitur Keselamatan

Bicara fitur keselamatan, Citroen C3 terbilang minim fitur keselamatan, hanya ada 2 airbag pengemudi dan penumpang depan, kamera belakang dan kamera parkir.

Sementara untuk Toyota Raize dilengkapi dual airbags, ABS+EBD, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, kamera parkir, sensor parkir, seatbelt warning untuk seluruh penumpang, dan alarm with immobilizer.

Kemudian juga ada fitur Pre-collision system, adaptive cruise control, front departure alert, lane departure assist with steering assist, pedan misoperation contol, rear cross traffic alert, dan blind spot monitoring.

Untuk Daihatsu sendiri dilengkapi fitur keselamatan ASA (Advanced Safety Assist), yang terdiri dari Pre Collision Warning, Pre Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.

Kemudian ada juga fitur SRS airbag di bagian pengemudi dan penumpang depan, Anti-lock Braking System (ABS) + Electric Brake Distribution (EBD), Vehicle Stability Control (VSC), serta Hill Start Assist (HSA).

Harga Mobil

Harga mobil New Citroen C3 dibanderol dengan harga Rp 225 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga Citroen C3 lebih murah dibanding pesaingnya, Raize dan Rocky.

Toyota Raize dibanderol mulai Rp 232,4 juta hingga yang termahal Rp 305,1 juta. Sementara Daihatsu Rocky harganya mulai Rp 207 juta hingga Rp 258,6 juta.

Baca: Citroen C3 Jadi Basis Mobil Reli Sean Gelael

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.