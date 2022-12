Mitsubishi Hadirkan Promo Akhir Tahun Aksesori Xpander hingga Pajero Sport

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan program promo akhir tahun bertajuk Genuine Accessories Campaign. Program ini berlaku selama periode Desember 2022 hingga Januari 2023 untuk pembelian aksesori mobil Mitsubishi.

"Konsumen dapat memanfaatkan penawaran menarik berupa diskon 30 persen untuk pembelian aksesori model New Xpander dan Pajero Sport, serta diskon 20 persen untuk model New Xpander Cross," kata Director of After Sales Division PT MMKSI Eiichiro Hamazaki dalam keterangan resminya.

Pada model New Xpander, MMKSI memberikan diskon 30 persen dan gratis souvenir untuk pembelian paket Airdam Package, Aero Package, dan Aero Plus Package. Sementara untuk New Xpander Cross ada diskon 20 persen untuk pembelian paket Sporty Package dan Adventure Package.

Sementara model Pajero Sport mendapatkan diskon 30 persen dan bonus tumbler untuk setiap pembelian paket Aero Package dan Aero Plus Package. Program ini berlaku di seluruh diler resmi Mitsubishi di Indonesia.

Selain Genuine Accessories Campaign, Mitsubishi juga menghadirkan Accessories Affiliate Program. Program tersebut memungkinkan pengguna Mitsubishi Motors untuk merekomendasikan produk aksesori resmi Mitsubishi Motors kepada rekan dan konsumen lainnya melalui MiMate.

Konsumen yang disarankan untuk membeli produk aksesori Mitsubishi akan mendapatkan voucher e-commerce Mitsubishi Motors Official Store senilai Rp 200 ribu. Sementara konsumen yang menyarankan akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp 100 ribu dan voucher e-commerce Rp 200 ribu.

